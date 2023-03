ML – Milan, un difensore ha la febbre: in dubbio per Firenze

Nelle ultime ore il centrale ha accusato un attacco febbrile e la sua presenza per domani sera non è certa: potrebbe dare forfait

Il Milan domani farà visita alla Fiorentina di Vincenzo Italiano all’Artemio Franchi. I rossoneri cercano la quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Torino, Monza e Atalanta, per provare a riprendersi il secondo posto in solitaria.

La squadra di Stefano Pioli ha ritrovato equilibrio tattico e fiducia sul piano mentale e si appresta a giocare una partita di alto livello anche in casa della Viola, che nel frattempo è rinata e ora è reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare ufficiali. Sarà una partita molto interessante fra due squadre in salute e che hanno bisogno di un successo per i rispettivi obiettivi.

Nelle ultime ore non sono arrivate però buone notizie dall’infermeria. Nel primo pomeriggio lo stesso Pioli ha annunciato in conferenza stampa l’assenza di Brahim Diaz per il match di domani a causa di una lieve distorsione al ginocchio rimediata in settimana. Lo spagnolo non farà parte dei convocati di domani e si proverà a recuperarlo per la sfida con il Tottenham, ma le brutte notizie non sono finite.

Dopo Diaz anche Gabbia: il difensore rischia di dare forfait

Oltre all’ex Real Madrid c’è infatti un altro rossonero che rischi seriamente di non essere presente per la trasferta in Toscana domani sera. Stiamo parlando del difensore Matteo Gabbia.

Il classe ’99 infatti , secondo quanto riportata oggi da Sky Sport, ha avuto un attacco febbrile e potrebbe dare forfait. Il centrale verrà valutato domani mattina per capire se sarà in grado di rimettersi in sesto e di essere della partita. Ad ogni modo Gabbia, a differenza di Brahim Diaz, non rientrava nei probabili titolari contro la Fiorentina.

Due notizie negative quindi nel giro di poche ore, anche se ormai il Diavolo ha iniziato a farci l’abitudine ed è sempre pronto a rimediare alle assenze per problemi fisici. Fortunatamente nel reparto difensivo Pioli al momento non è in emergenza perché ha tutti i centrali a disposizione. Nel terzetto arretrato giocheranno sempre Kalulu, Thiaw e Tomori, con Kjaer in panchina e pronto a subentrare in caso di evenienza.