Pioli: “Fiorentina meglio del Milan oggi. Saremo pronti col Tottenham”

Pioli ha parlato ai microfoni delle emittenti TV al termine di Fiorentina-Milan: queste le sue parole su prestazione e risultato finale.

Il Milan era atteso a un test impegnativo questa sera contro la Fiorentina. Dopo quattro vittorie consecutive, è arrivata una sconfitta meritata 2-1 allo stadio Artemio Franchi. Brutta prova dei rossoneri.

Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport nel post-partita di Firenze: “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità ed energia. Nel secondo tempo siamo andati meglio, dovevamo gestire meglio l’azione del rigore. Abbiamo avuto anche l’occasione di pareggiare. Il primo tempo ha penalizzato la nostra prestazione”.

Milan distratto dal match di Champions League contro il Tottenham? Il mister nega: “Non abbiamo pensato a Londra. Oggi la Fiorentina ha giocato meglio di noi, non abbiamo preparato la partita pensando al Tottenham. Dovevamo fare tante cose meglio, questo stop non ci voleva. Non siamo riusciti a mettere in campo la prestazione fatta con l’Atalanta”.

Pioli si aspetta un match differente a Londra e pensa che la sua squadra farà meglio: “Sarà una partita diversa, dentro o fuori. Per mercoledì non conterà la partita di stasera come non contrerà per il Tottenham la loro sconfitta. Il Milan sarà pronto e giocherà al massimo, così come loro”.

Milan non bene in trasferta: “Un dato che ci penalizza molto. Strano, visti i numeri che avevamo. Dobbiamo fare molto meglio in trasferta, abbiamo le qualità per riuscirci”.

Pioli continua spiegando cosa non ha funzionato stasera: “Abbiamo corso tanto, ma non bene. Non siamo stati compatti per portare bene pressione sulla loro costruzione, ciò non ci ha permesso di arrivare meglio sulle seconde palle”.

Un giudizio sulla prestazione di Charles De Ketelaere: “Ha fatto delle buone cose, poi quando la manovra non è continua e la fase offensiva non è così propositiva diventa difficile per gli attaccanti. Si è mosso bene, però tutta la squadra poteva fare di più stasera”.

Ha già in mente la formazione anti Tottenham? Questa la risposta: “Più o meno sì. Vediamo anche come stanno i giocatori. Bennacer rientrava dopo un mese ed era stanco. Vediamo Diaz. Ci sono situazioni da vedere. Però saremo pronti”.