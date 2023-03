Fiorentina-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere la partita oggi

Fiorentina-Milan è una delle sfide clou della 25.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la sfida in programma sabato 4 marzo dalle 20.45

Una 25.a giornata di Serie A ricca di match interessanti quella che si è aperta con la sorprendente vittoria della Lazio in casa del Napoli, ko per la prima volta in campionato al Maradona.

Un successo, quello ottenuto dagli uomini di Sarri grazie al gol di Vecino nella ripresa, che proietta i biancocelesti al secondo posto in classifica in attesa degli impegni di Milan e Inter cui si aggiunge anche il big match tra Roma e Juventus.

A Firenze, il Milan si presenta senza gli squalificati Leao e Krunic e l’infortunato Diaz. Al loro posto, Pioli dovrebbe schierare Rebic (ex di turno), De Ketelaere che avrà una nuova chance dal primo minuto e uno tra Pobega e Bennacer. L’algerino è finalmente recuperato dopo un mese di stop e Pioli deciderà in extremis se schierarlo dall’inizio o a partita in corsa. Oltre a Bennacer, recuperati anche Calabria e Florenzi, quest’ultimo assente dallo scorso agosto dopo l’infortunio al tendine rimediato a Sassuolo.

Davanti a Maignan, assente lo scorso anno nel ko per 4-3 al Franchi, confermata la difesa a tre con Kalulu, Tomori e Thiaw, protagonista assoluto nelle quattro vittorie di fila conquistate dal Milan a febbraio. In avanti, c’è Giroud con Ibrahimovic che si candida a un altro spezzone di partita dopo il ritorno in campo con l’Atalanta.

Nella Fiorentina, torna in campo Milenkovic. Italiano dovrebbe puntare su Cabral nel ruolo di centravanti con Ikone e Bonaventura che si contendono un posto nel tridente completato da Gonzalez e Saponara.

Fiorentina-Milan, dove vedere il match

Fiorentina-Milan di sabato 4 marzo sarà trasmessa in simulcast sia su Sky Sport che su Dazn. Gli abbonati Sky possono vedere la sfida in diretta su Sky Sport Uno e Sky Calcio 251 con il pre e post partita condotto da Alessandro Bonan. Su Dazn, invece, diretta streaming disponibile tramite l’applicazione disponibile per i vari dispositivi come smartphone, smart tv, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q, Tim Vision, Apple Tv e console di gioco.

La diretta congiunta Sky e Dazn esclude la diretta televisiva su Zona Dazn (214 del decoder Sky), canale sul quale saranno invece trasmessi gran parte degli altri match di giornata tra cui Inter-Lecce e Roma-Juventus.

Anche per le restanti partite di campionato di marzo del Milan contro la Salernitana (lunedì 13 marzo alle 20.45) e l’Udinese (sabato 18 alle 20.45) ci sarà la diretta congiunta tra Sky Sport e Dazn.

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma mercoledì 8 marzo, sarà invece un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video senza diretta in chiaro su Mediaset o, in abbonamento, sui canali Sky.