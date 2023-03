Highlights Fiorentina-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Fiorentina-Milan, la cronaca con gli highlights del match della 25.a giornata di Serie A disputato sabato 4 marzo allo stadio Artemio Franchi

Tutto confermato nelle formazioni iniziali di Fiorentina-Milan. Pioli recupera Bennacer dal 1′ e schiera Rebic e De Ketelaere al posto di Leao e Diaz. Italiano si affida a Ikone, Bonaventura e Gonzalez a supporto di Cabral prima punta.

Il primo tempo, per occasioni e possesso palla, è nettamente appannaggio dei padroni di casa che impegnano Maignan più volte con tiri da fuori area ben respinti dal portiere rossonero, pronto anche in ribattuta su una punizione di Bonaventura dal limite dell’area, scaturita dopo un errore in disimpegno di Thiaw.

La grande occasione per la Fiorentina arriva al 25′ con Bonaventura che, solo in area, calcia su Maignan in uscita. Provvidenziale la deviazione del portiere che smorza la potenza del pallone poi rinviato da Tomori a un passo dalla linea.

Il Milan, inesistente in fase offensiva nella prima mezzora, si fa vedere per la prima volta dalle parti di Terracciano al 31′ con la girata al volo di Giroud su assist di Bennacer, sulla quale il portiere viola si fa trovare pronto. Nel finale di tempo, i rossoneri sono maggiormente in partita e si procurano un’altra occasione con De Ketelaere che imbecca Messias in area di rigore. Impreciso il colpo di testa del brasiliano che avrebbe potuto anche servire Rebic nell’area piccola.

Fiorentina-Milan, il secondo tempo

La ripresa inizia malissimo per il Milan. Un ingenuo Tomori si fa saltare con troppa facilità da Ikone che si invola in area e viene atterrato dallo stesso difensore. Rigore netto e inevitabile che Gonzalez trasforma spiazzando Maignan.

La reazione del Milan allo svantaggio è veemente. Giroud impegna subito Terracciano con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il portiere viola è di nuovo decisivo sull’inserimento di Hernandez che conclude troppo centralmente da posizione defilata. Pioli prova a scuotere i suoi con qualche cambio e manda in campo Ibrahimovic e Origi al posto di Giroud e di un evanescente Rebic.

Le sostituzioni non danno gli esiti sperati. La Fiorentina si riorganizza e torna a prendere campo mentre il Milan non riesce più a rendersi pericoloso. All’87’, i viola su una perfetta ripartenza chiudono il match. Ci pensa Jovic a ribadire in rete, di testa, il cross perfetto di Dodò dalla destra. Esplode il Franchi per il raddoppio. Nel finale, con una bordata, Theo Hernandez limita il passivo per un Milan davvero lontano, per prestazione, da quello di domenica scorsa con l’Atalanta.

CHE BEL GOL DI THEO HERNÁNDEZ!!!pic.twitter.com/tWdbRQCg4R — Football Report (@FootballReprt) March 4, 2023

Finisce 2-1, una sconfitta che costa ai rossoneri anche il sorpasso della Lazio in classifica. L’Inter punta a fare altrettanto domani contro il Lecce mentre la Roma punta all’aggancio contro una Juve che, con altri tre punti, potrebbe a sua volta rientrare in corsa in attesa dell’esito sul ricorso sui 15 punti di penalizzazione.

Mercoledì, intanto, c’è il Tottenham e servirà ben altro Milan per la qualificazione ai quarti di Champions.