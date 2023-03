Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, match della 25esima giornata di Serie A. Pioli e Italiano pronti a sfidarsi con le loro scelte

A caccia della quinta vittoria consecutiva. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver battuto Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina.

Si gioca a Firenze, per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico del Diavolo deve fare i conti con tre importanti assenze: non ci saranno, infatti, né Rafael Leão né Rade Krunic, entrambi squalificati. Insieme ai due giocatori, fermati dal Giudice Sportivo, sarà out anche Brahim Diaz. Il numero dieci del Milan si è fermato ieri per via di una distorsione al ginocchio. Si proverà a recuperarlo per la partita contro il Tottenham, in programma mercoledì prossimo.

“La Champions è la Fiorentina“, ha detto ieri Stefano Pioli. Ci sarà tempo, dunque, per pensare al match con gli Spurs. Contro i viola bisognerà vincere per rispondere al successo della Lazio e per non rischiare di complicare tutto.

Milan, riecco Charles De Ketelaere

L’idea di schierare Charles De Ketelaere è nella testa di Pioli da qualche giorno e l’infortunio di Brahim Diaz ha dato il via libera definitivo all’impiego dell’ex Club Brugge.

Come detto, non ci saranno due pedine importanti come Leao e Krunic, che verranno sostituiti da Ante Rebic e Ismaël Bennacer. Il recupero dell’algerino è prezioso anche in vista del match contro il Tottenham di mercoledì sera. Tornano a disposizione anche Alessandro Florenzi e Davide Calabria, che si accomoderanno in panchina.

A completare il reparto offensivo con il croato e il belga ci sarà ancora una volta Olivier Giroud. Zlatan Ibrahimović e Divock Origi partiranno, dunque, ancora fuori, pronti a subentrare. Il resto della formazione, schierata da Pioli è praticamente la stessa dell’ultima partita, con Maignan tra i pali. Difesa a tre, co Kalulu, Thiaw, Tomori. A centrocampo, insieme, a Bennacer, c’è chiaramente Tonali. Sugli esterni Theo Hernandez e Junior Messias.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; Milenkovic, Ranieri, Venuti; Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Saponara; Brekalo, Jovic, Koumé, Sottil. All. Italiano

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disp.:Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjaer; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Ibrahimovic, Origi. All.: Pioli