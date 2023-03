Leao ci crede: “De Ketelaere oggi segnerà” (FOTO)

Rafael Leao si lancia in un pronostico: “Oggi segnerà de Ketelaere”. Il pronostico del portoghese per il match contro la Fiorentina.

E’ stata una prima stagione in chiaroscuro per Charles de Ketelaere. Il centrocampista rossonero, arrivato in estate, non ha avuto l’impatto che ci si era aspettato da lui. In casa rossonera però non è mai mancato il supporto e la fiducia nelle sue qualità.

Charles de Ketelaere è certamente stato il colpo principale del mercato rossonero. Maldini e Massara hanno puntato fortemente su di lui, investendo oltre 30 milioni per portarlo a Milano. Un segno tangibile di quanto in casa rossonera si punti sul giocatore.

De Ketelaere però non ha avuto l’impatto sperato ad inizio estate. L’ex Bruges ha giocato 28 partite in stagione, per un totale di 1.117′, con solo un assist all’attivo. Scampoli di gara che lasciano intendere come il giovane talento belga non sia ancora riuscito a scalare le gerarchie di Stefano Pioli e a convincere il tecnico rossonero a concedergli maggiore spazio.

De Ketelaere, la profezia di Leao: “Questa sera segnerà”

La stagione tra alti e bassi non ha però intaccato la fiducia che il Milan ha in de Ketelaere. In casa rossonera tutti sono certi del talento del calciatore. L’idea comune è che il talentino rossonero abbia solo bisogno di tempo per adattarsi ad una maglia importante come quella del Milan e ad un contesto diverso da quello al quale era abituato e complesso come il campionato italiano. I rossoneri, vista anche la giovane età, continuano a puntare molto sul giocatore e a volerlo spronare.

Leao sta scommettendo su De Ketelaere pic.twitter.com/MMsHgWLtz5 — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) March 4, 2023

Tutti sostengono i giocatori, inclusi i compagni che lo sostengono e gli fanno forza certi che il suo momento arriverà. Tra questi c’è anche Rafael Leao. Il portoghese ha voluto mostrare vicinanza e fiducia nelle qualità del compagno, e si è lanciato in un pronostico: “Questa sera de Ketelaere segnerà, lo avete sentito prima qui” ha scritto sui social. Insomma, secondo Leao sarà proprio il belga a decidere la sfida tra i rossoneri e la Fiorentina. E lo sponsor è niente meno che il suo compagno di squadra, ormai diventato uno dei leader non solo sul campo ma anche in spogliatoio. Leao azzeccherà il suo pronostico?

De Ketelaere avrà una importante occasione di mettersi in mostra contro la Fiorentina, e potrà contare sul sostegno dei compagni e di tutto l’ambiente rossonero. In casa Milan tutti si augurano che possa presso sbloccarsi e dimostrare tutte le qualità che si sono sino a questo momento solo intraviste durante l’esperienza rossonera. Ovviamente i tifosi sarebbero i primi ad essere felici se il pronostico di Leao si concretizzasse e se de Ketelaere dovesse segnare nel match contro la Fiorentina