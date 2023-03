Marco Serra adesso rischia grosso: cosa può succedere dopo la lite con Mourinho

L’arbitro Serra, già molto discusso nei mesi scorsi, ora rischia grosso in fatto di giustizia sportiva. Tutto a causa della lite con Mourinho di martedì.

Una carriera ancora non così lunga, ma già tanti problemi e polemiche scaturite per Marco Serra. Il fischietto torinese ha vissuto negli ultimi mesi diverse situazioni difficili, due in particolare.

Prima il caos di Milan-Spezia della scorsa stagione, quando per non aver dato un vantaggio piuttosto semplice ai rossoneri ha stoppato il gioco annullando di fatto la rete regolarissima di Messias.

Martedì scorso Serra, che era stato fermato per diversi turni l’anno scorso, è ripiombato nell’occhio del ciclone. In Cremonese-Roma, nei panni del quarto uomo di gara, ha avuto un alterco piuttosto sorprendente con José Mourinho, espulso poi dall’arbitro Piccinini. Ora però a rischiare grosso è lo stesso Serra.

Testimonianze contro Serra: l’arbitro rischia la fine anticipata della stagione

Ad inizio secondo tempo di Cremonese-Roma di martedì (match vinto 2-1 dai lombardi) Mourinho viene a contatto verbale con Serra, chiedendogli spiegazioni su un fallo non fischiato a bordo campo. Poco dopo il quarto uomo richiama l’arbitro di campo Piccinini e decreta l’espulsione dell’allenatore della Roma, per presunti insulti.

Ma la versione di Mourinho è diversa. Sarebbe stato Serra a rispondere in maniera irrispettosa allo Special One, il quale dopo aver chiesto spiegazioni si sarebbe sentito dire tali parole: “Fatti i ca**i tuoi, ti prendono tutti per il c***. Vai a casa, vai a casa“.

La Procura Federale ha ascoltato le testimonianze dopo l’accaduto, che ha portato a due giornate di squalifica per Mourinho. Ma secondo la Gazzetta dello Sport ora a rischiare grosso sarebbe l’arbitro Serra.

Pare che le parole raccolte dagli inquirenti possano inchiodare il fischietto di Torino, reo di aver realmente risposto a male parole all’allenatore della Roma, il quale avrebbe invece solo chiesto un parere su un fallo non fischiato in campo.

La Roma spera così che a Mourinho venga quanto meno tolta una giornata di squalifica in panchina. Ma la situazione di Serra preoccupa: possibile deferimento dalla Procura in arrivo per il 40enne arbitro, che in questo caso direbbe addio alla stagione sportiva 2022-2023. Uno stop che sicuramente inciderà sul proseguo della sua carriera.

Serra ci ricasca: di nuovo colpevole dopo Milan-Spezia

Come già detto, è la seconda volta che Marco Serra diventa protagonista negativo in Serie A, suo malgrado. Il 17 gennaio del 2022 fu autore di un errore di valutazione clamoroso, che tolse il gol-vittoria al Milan contro lo Spezia.

Questa fu la sua ricostruzione, a metà tra l’imbarazzo e l’ironico: “Rebic è partito con l’idea di strangolarmi, e poi ha capito da uomo di campo che anche lui nella carriera ha sbagliato un gol a porta vuota. È quello che è capitato a me. Credo che tutti, dal più giovane al più vecchio, avrebbero avuto la stessa reazione. Al ritorno nello spogliatoio è passato qualche giocatore del Milan, affranto quanto lo ero io. Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, Florenzi, che era affranto come me, mi ha abbracciato, poi passano Theo Hernandez e Brahim Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato Ibrahimovic, la sostanza del suo discorso era: ‘ora dimostra di essere forte e reagisci’. Adesso non vedo l’ora di tornare ad arbitrare“.