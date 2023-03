“Sogna la Champions”, l’agente apre al Milan: è la rivelazione della Serie A

L’agente del giovane calciatore, che sta facendo molto bene in campionato, ha parlato di un possibile futuro in rossonero per il proprio assistito.

Il Milan continua con il suo progetto giovani. L’intenzione del club resta sempre quella di avere a disposizione una rosa dall’età media verde e dunque abile a costruire un piano in prospettiva.

Paolo Maldini e Ricky Massara, i due dirigenti operativi del Milan, lavorano sempre con l’intento di rendere la rosa a disposizione di Stefano Pioli giovane e di qualità. Per farlo serve uno sforzo importante nello scouting e nelle relazioni con gli intermediari.

Ma non sempre serve volare in mete esotiche e lontane per reperire un nuovo talento assoluto da portare a Milanello, senza spendere di fatto cifre assurde. Anche in Serie A non mancano le buone occasioni, come dimostra l’ultima indiscrezione relativa al Milan.

L’agente di Ferguson insiste: “Può trasferirsi in una big di Serie A”

Come detto anche nel nostro campionato sono presenti talenti di prospettiva, i quali appaiono pronti e volenterosi di fare il grande salto verso una squadra con ambizioni da vertice. Uno di questi è un fantasista che il Milan segue con interesse.

Parliamo di Lewis Ferguson, 23enne scozzese che gioca nel Bologna. La società emiliana lo ha scovato a sorpresa dall’Aberdeen e portato in Italia la scorsa estate spendendo solo 3,5 milioni di euro. Un investimento basso ma molto proficuo, visto che Ferugon oggi è già nel mirino delle big.

La conferma di un suo futuro trasferimento arriva dalle parole di Bill MacMurdo, storico procuratore britannico che detiene la procura di Ferguson da diverso tempo. Interpellato da Sportitalia, l’agente ha fatto intendere di essere di prevedere un grosso trasferimento in estate: “Lewis mi disse 5 anni fa che sapeva che avrebbe giocato nei massimi campionati. La sua autostima è incredibile. Bologna è stata una grande opportunità per lui. Anche Cagliari e Lecce lo volevano in passato. Un futuro a Milan o Juve? Lewis ha una profonda convinzione di poter giocare nei migliori campionati d’Europa. Secondo me ha degli affari in sospeso in Italia. Il suo sogno è giocare la Champions con una big”.

Lewis Ferguson, talento tuttofare del calcio scozzese

Lewis Ferguson è dunque pronto al salto di qualità. Nato nel 1999, scozzese doc, è cresciuto nelle giovanili dell’Hamilton, club che si occupa proprio di formare giovani talenti in Scozia. Poi l’approdo all’Aberdeen, una delle società più storiche del paese britannico.

E’ nipote diretto di Barry Ferguson, ex centrocampista dei Rangers e leggenda della Nazionale scozzese. Proprio come lo zio, Lewis si sta esprimendo molto bene in mediana, anche se con compiti più offensivi. Il Bologna, che lo ha scovato la scorsa estate, lo schiera spesso dietro la punta nel 4-2-3-1 titolare di mister Thiago Motta.

In questa stagione ha già disputato 18 gare in Serie A e segnato 3 reti, sintomo di una buona capacità di inserimento offensivo. Dotato di ottima fisicità e piedi educati, Ferguson vanta anche 4 presenze nella Nazionale maggiore scozzese.