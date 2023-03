Antonio Conte in panchina per Tottenham-Milan: arriva un’importante annuncio

L’allenatore ritornerà in panchina proprio in occasione della partita di ritorno degli ottavi contro la squadra rossonera

Il Milan mercoledì prossimo sarà a Londra per affrontare il Tottenham nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i rossoneri si sono imposti per 1-0 ma ora in Inghilterra dovranno resistere al tentativo di rimonta degli Spurs.

Servirà una grande prestazione da parte degli uomini di Stefano Pioli per uscire indenni da questa trasferta e conquistare l’accesso ai quarti di finale della competizione. A guidare la sua squadra in panchina ci sarà Antonio Conte, che torna definitivamente a bordocampo dopo l’intervento chirurgico di inizio febbraio per un problema alla cistifellea. Il tecnico barese era già tornato in panchina per le partite contro il Leicester e il Milan all’andata (11 e 14) ma era poi tornato subito a riposo.

Il 16 febbraio infatti Conte aveva scritto su Instagram le seguenti parole: “Ho sottovalutato l’operazione. Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Il mio fisico ne ha risentito e ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario”.

L’allenatore non sarà in panchina stasera ma non vuole mancare con i rossoneri

Nel frattempo il Tottenham, con il suo vice Roberto Stellini, ha battuto il West Ham e il Chelsea in Premier riprendendosi il quarto posto in classifica. Mercoledì scorso invece è arrivata la sconfitta in FA Cup sul campo dello Sheffield United.

In questa occasione è tra l’altro caduta l’imbattibilità di Stellini come vice Conte, che in carriera mai aveva perso quando è seduto in panchina al posto dell’allenatore. Ci sarà comunque un’altra occasione per lui oggi. A oltre venti giorni dalla nuova pausa, ora Antonio Conte tornerà a sedersi sulla panchina dei londinesi, visto che si è finalmente ripreso a pieno dall’operazione. Ma non lo farà nella partita nella partita di oggi pomeriggio contro al Molineux Stadium contro il Wolverhampton.

L’allenatore ex Juve e Inter rientrerà infatti proprio l’8 marzo per la partita contro il Milan, come annunciato dallo stesso Stellini in conferenza stampa. La voglia di esserci per questa partita è davvero tanta e un combattente come lui ovviamente ha deciso di non tirarsi indietro.