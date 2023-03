Bennacer striglia il Milan: “Atteggiamento sbagliato, col Tottenham non si può giocare così”

Bennacer ha commentato la sconfitta in Fiorentina-Milan parlando di approccio sbagliato della squadra al match di Firenze.

Si sapeva che la partita contro la Fiorentina non sarebbe stata semplice, però non ci si aspettava un Milan così brutto. La prestazione è stata pesantemente negativa, nulla a che vedere con quella brillante offerta nella scorsa giornata contro l’Atalanta.

Proprio alla luce della buonissima prova offerta a San Siro domenica scorsa, risulta molto strano aver visto giocare così male i campioni d’Italia. Certamente bisogna dare merito alla squadra di Vincenzo Italiano di aver interpretato il match nella maniera migliore possibile, aggredendo fin dal primo minuto e creando molte più occasioni da gol, concedendo poco.

Il forfait di Rafael Leao per squalifica ha sicuramente avuto un peso, ma non è sufficiente a giustificare una serata così negativa da parte del Diavolo. Mercoledì a Londra contro il Tottenham servirà una prestazione completamente differente per accedere ai Quarti di finale di Champions League.

I commenti di Bennacer dopo Fiorentina-Milan

Ismael Bennacer, al rientro dopo circa un mese di assenza, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Fiorentina-Milan: “Credo che abbiamo sbagliato l’atteggiamento. La Fiorentina ha giocato bene e ha meritato di vincere. Dobbiamo fare molto di più. Tra qualche giorno siamo nuovamente in campo e non possiamo giocare così“.

Bennacer pone l’accento sull’atteggiamento sbagliato della squadra a Firenze. Una cosa evidente e che non andrà ripetuta mercoledì contro il Tottenham. Non si può sbagliare mentalità in un ottavo di finale di Champions League. I ragazzi di Pioli dovranno reagire al KO di ieri e mettere in campo una prova di alto livello.

Interpellato da Milan TV anche sulle sue condizioni fisiche post-infortunio, il centrocampista algerino ha così risposto: “Mi sento bene, ho messo minuti nelle gambe e con il tempo sarà sempre meglio“. Nel secondo tempo è stato sostituito da Tiemoué Bakayoko, non è ancora al 100% ma aver giocato all’Artemio Franchi è di aiuto in vista della sfida a Londra.