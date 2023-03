Brahim Diaz, domani allenamento decisivo: le ultime da Milanello

Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Brahim Diaz, assente in Fiorentina-Milan per un leggero infortunio.

L’assenza di Brahim Diaz in Fiorentina-Milan ha avuto un peso, non c’è dubbio. Sia lui sia Rafael Leao, altro assente, sono giocatori veloci e in grado di saltare gli avversari in dribbling. Sanno dare imprevedibilità al gioco offensivo della squadra e rendersi pericolosi.

A differenza del portoghese, che è mancato a causa di una squalifica, l’ex Manchester City ha dovuto dare forfait per un infortunio. Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia del match di Firenze aveva spiegato che si trattava di una leggera distorsione a un ginocchio. Niente di preoccupante, dunque.

Brahim Diaz, le ultime da Milanello sulle sue condizioni

All’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, il Milan è tornato a lavorare a Milanello per preparare il match di Champions League contro il Tottenham. Mercoledì a Londra ci si gioca la qualificazione ai Quarti di finale, si partirà dall’1-0 dell’andata firmato proprio da Brahim Diaz.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra di Pioli stamane ha svolto un allenamento di scarico. Brahim Diaz, invece, ha effettuato un lavoro personalizzato per essere presente nella trasferta inglese. Il fantasista in prestito dal Real Madrid dovrebbe essere regolarmente a disposizione. La giornata di domani sarà decisiva per avere conferme.

A fare una seduta personalizzata oggi a Milanello anche Matteo Gabbia, che a causa della febbre non c’era a Firenze. Domani dovrebbe rientrare in gruppo ed essere disponibile per il big match contro gli Spurs di Antonio Conte.