Calciomercato Milan, Maldini si cautela: individuati due nomi per il dopo-Leao

Paolo Maldini sa che è sempre più complicato blindare Rafael Leao e per questo sta sondando il terreno per le alternative in attacco.

La sconfitta di ieri sera al Franchi ha messo in evidenza una grossa pecca del Milan, in particolare in fase d’attacco. Pare che la squadra di mister Pioli sia molto meno intensa e pericolosa senza Rafael Leao in campo.

Il portoghese ha saltato il match di ieri a Firenze per squalifica e la sua assenza si è fatta sentire, visto che il suo sostituto naturale Ante Rebic ha completamente cannato la prestazione.

Il problema però è che il futuro di Rafa Leao è sempre più avvolto nel mistero. La situazione è ormai nota a tutti: contratto del numero 17 in scadenza tra circa un anno, ma rinnovo che fatica ad arrivare per le resistenze del suo entourage. Senza una firma entro l’estate, il Milan sarà costretto a vendere Leao al miglior offerente, per non perderlo a costo zero nel 2024.

Maldini, i due profili seguiti per sostituire Leao

In caso di cessione di Leao, che ha diversi estimatori in particolare in Premier League, il Milan avrà sicuramente bisogno di un sostituto all’altezza. Il profilo da seguire è quello di un attaccante esterno, capace di giocare anche ‘sotto punta’, con qualità tecniche simili a quelle del talento lusitano.

In tal senso arrivano le indiscrezioni del cronista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che su TMW.com ha confermato come Paolo Maldini stia seguendo in particolare due nomi, due calciatori offensivi di ottimo talento per rimpiazzare Leao.

Il primo profilo è quello dell’olandese Noa Lang, calciatore che già lo scorso anno era stato seguito per diverse settimane. Ex compagno di De Ketelaere al Bruges, l’olandese classe ’99 ha caratteristiche simili a Leao, visto che è un attaccante esterno che ama giocare a sinistra e scatenare il suo piede destro rientrando verso il centro.

Anche il secondo nome è già piuttosto conosciuto nell’ambiente Milan. Si tratta di Allan Saint-Maximin, seconda punta francese del Newcastle. Il 25enne piaceva già a Maldini quando militava in patria a Nizza, ma a gennaio scorso si è vociferato di un ritorno di fiamma. Il quale potrebbe diventare una trattativa concreta se Leao dovesse realmente fare le valigie in estate.

Quanto costano Lang e Saint-Maximin, le due alternative a Leao

Lang, calciatore più votato alla fantasia ed al dribbling piuttosto che alla finalizzazione, sarebbe sicuramente un’operazione meno onerosa. Il Bruges potrebbe chiedere 15-20 milioni di euro massimo per cedere il giovane esterno offensivo, che in questa stagione è stato utilizzato pure da prima punta senza grandi risultati.

Più caro l’affare Saint-Maximin. Il talentuoso attaccante francese viene valutato dal Newcastle, bottega molto cara, sui 40 milioni di euro. Va detto che il Milan in caso di cessione di Leao incasserebbe comunque una cifra piuttosto alta, minimo 70-80 milioni di euro da reinvestire su acquisti e monte-ingaggi.