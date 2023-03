Donnarumma ne combina un’altra: paperona in Psg-Nantes (VIDEO)

L’ex portiere del Milan ha commesso un’altra grande ingenuità durante la sfida di ieri sera, ma per sua fortuna non ha influito sul risultato

Ieri sera il Paris Saint Germain ha vinto ancora in Ligue 1 contro il Nantes per 4-2, mettendosi definitivamente alle spalle il periodo di difficoltà, e arrivando anche al meglio alla cruciale sfida di Champions League in casa del Bayern Monaco.

La formazione parigina ha avuto un momento complicato qualche settimana fa dopo il ko sul campo del Monaco, che aveva fatto seguito all’eliminazione in Coppa di Francia. Nello spogliatoio c’era un po’ di tensione, con Marquinhos che non aveva apprezzato la scelta di Gianluigi Donnarumma di andare a parlare con i tifosi dopo la sconfitta contro i monegaschi.

I risultati positivi di queste ultime partite hanno rimesso un po’ a posto le cose, ma il portiere ex Milan anche ieri non è apparso in gran forma. Il classe ’99 ha infatti commesso un altro errore tra i pali, concedendo un gol davvero bizzarro alla squadra ospite. L’episodio accade intorno alla mezzora del primo tempo quando il Psg è già avanti per 2-0 e rimette momentaneamente in piedi le sorti del match.

Nuova papera dell’ex Milan, colto di sorpresa sul primo palo

Al minuto ’31 infatti, con i padroni di casa avanti di due gol, il portiere commette un errore clamoroso. L’esterno del Nantes Ludovic Blas arriva sul fondo e tanta un tiro-cross forte sul primo palo.

L’estremo difensore della Nazionale italiana non è posizionato in maniera corretta e viene sorpreso sul primo palo. Nonostante il tuffo Donnarumma non arriva sul pallone e gli ospiti accorciano le distanze. Fortunatamente per Messi e compagni, alla fine l’errore non pesa sul risultato finale.

Tuttavia non è il primo errore del portiere ex Milan quest’anno, che ogni tanto commette gravi ingenuità pesanti per un portiere del suo livello. A volte gli errori sono stati decisivi, ma fortunatamente per lui questo non è il caso. Ecco il video del gol del Nantes per il momentaneo 2-1, dove Donnarumma appare palesemente colpevole.