Inter-Lecce, Inzaghi torna a vincere: è di nuovo sorpasso, la classifica

L’Inter vince e convince. Battuto il Lecce, con la classifica che cambia in maniera molto significativa. Di nuovo il sorpasso alla cugina Milan

E’ andata molto bene oggi all’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra si è imposta per 2-0 sul Lecce, una neo promossa ma che ha fatto vedere grandi cose nel corso di questa stagione. E’ stata una prova di forza a San Siro per il Biscione, dopo la deludente sconfitta contro il Bologna per 1-0. La vittoria odierna rialza sicuramente il morale in casa Inter, in vista della difficile trasferta di Champions League contro il Porto. Ma non soltanto. E’ chiaro che i tre punti conquistati oggi permettono ai nerazzurri di tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la classifica di Serie A.

In gol sono andati Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. L’armeno ha segnato nel primo tempo, aprendo le danze al 29′ minuto. L’ha chiusa l’attaccante argentino al 53′ del secondo tempo. Il Lecce ha provato e riprovato a riprendere il filo del gioco, ma senza mai incidere nel concreto. Simone Inzaghi è tornato dunque alla vittoria, dopo le recenti critiche ricevute in seguito alla sconfitta contro il Bologna. Come accennato, l’Inter può rincuorarsi grazie a questi tre punti conquistati oggi contro il Lecce. La situazione in classifica cambia nuovamente.

Inter, è di nuovo sorpasso

Con il successo odierno, l’Inter va a riprendersi il secondo posto nella classifica di Serie A. 50 i punti complessivi, due in più della Lazio e tre in più del Milan. I rossoneri, con tanta delusione, hanno perso ieri sera a Firenze contro un’ottima Fiorentina, e complicando inevitabilmente il percorso verso la prossima Champions League. Adesso, il Diavolo è quarto a quota 47 punti, ma la Roma potrebbe pareggiare i conti se dovesse vincere stasera contro la Juventus.

La lotta al quarto diventa dunque sempre più agguerrita. Ricordiamo che c’è anche l’Atalanta in corsa, che però è attualmente a quota 42 punti. Parliamo verosimilmente di quattro squadre raccolte in sei punti, ma i posti sono soltanto tre. Chi rimarrà fuori? Ovviamente quella che commetterà più errori. Il Milan, per evitare rischi, deve evitare prestazioni come quella del Franchi contro la Fiorentina.

Ogni settimana, lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo, qualcuna sbaglia e concede la possibilità all’altra di rosicchiare punti importanti e viceversa. La sensazione è che per il quarto posto si lotterà sino alla fine della stagione. Da menzionare la grandissima vittoria delle Lazio al Maradona. Maurizio Sarri ha battuto la capolista, nonché sua ex squadra, lasciando tutti di sasso. Il terzo posto è dunque attualmente meritato per i biancocelesti, i secondi a battere il grande Napoli in questa stagione di Serie A. Soltanto l’Inter c’era riuscita ad inizio 2023.

