Mike Maignan, non solo parate: in Fiorentina-Milan una curiosa statistica

Dopo Fiorentina-Milan emerge un dato incredibile che riguarda Maignan e i suoi compagni di squadra: sembra davvero difficile crederci.

Il Milan ha deluso a Firenze e forse nessuno si aspettava che la prestazione sarebbe stata così negativa. La squadra di Stefano Pioli contro la Fiorentina è stata una lontana parente di quella che una settimana fa ha sconfitto con merito l’Atalanta.

È importante che i rossoneri reagiscano immediatamente a questo KO, perché mercoledì c’è la difficile sfida contro il Tottenham a Londra. A San Siro c’è stata una vittoria per 1-0 che non può dare tranquillità in vista del ritorno. Per qualificarsi ai Quarti di Champions League servirà una prova di alta qualità, completamente diversa da quella offerta allo stadio Artemio Franchi.

I tifosi sono un po’ preoccupati, non si aspettavano questa battuta di arresto in Toscana. Il successo convincente contro l’Atalanta aveva fatto pensare che finalmente il Diavolo era guarito e che potesse avere una certa continuità. Invece, è tornato ad essere quello brutto che abbiamo visto per diverse partite tra metà gennaio e inizio febbraio. Fondamentale reagire.

Maignan, c’è una statistica impressionante in Fiorentina-Milan

Il Milan a livello di gioco è stato molto deludente a Firenze. Il possesso palla è stato lento e sterile, poche le verticalizzazioni e le azioni davvero riuscite. In fase offensiva la pericolosità è stata davvero scarsa.

CURIOSITÀ: Maignan in Fiorentina-Milan ha toccato più palloni di ogni singolo giocatore offensivo del Milan

Un dato curioso della partita persa contro la Fiorentina riguarda Mike Maignan, che ha toccato più palloni di ogni singolo calciatore offensivo rossonero. Il portiere francese ne ha toccati 61 contro i 15 di Olivier Giroud, i 29 di Ante Rebic, i 32 di Charles De Ketelaere, i 10 di Divock Origi e i 16 di Zlatan Ibrahimovic.

Vero che Maignan è uno abbastanza coinvolto nella costruzione del gioco dal basso, visto che è particolarmente bravo palla al piede, però questo dato dice molto della prestazione del Milan. Che i giocatori offensivi tocchino meno palloni del portiere è qualcosa di davvero anomalo.

L’importanza di Maignan

I tifosi rossoneri nella scorsa stagione hanno avuto modo di conoscere le grandi qualità di Mike, che non ha fatto minimamente rimpiangere Gianluigi Donnarumma. Qualche giornalista aveva pronosticato che la squadra avrebbe perso diversi punti senza l’attuale portiere del PSG, invece ne ha guadagnati e ha vinto anche lo Scudetto.

Maignan si è rivelato formidabile non solo tra i pali, ma anche con i piedi. Ha un ruolo molto importante nella circolazione palla dal basso e sa anche fare lunghi lanci precisi. Un’arma in più per Pioli, che ha trovato in lui pure un leader.