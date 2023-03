Milan, arriva il dato dalla UEFA: i guadagni dalla Champions League 2021/22

Il guadagno complessivo del club rossonero dalla UEFA per la partecipazione alla scorsa edizione della Champions League

La UEFA ha finalmente pubblicato il suo Financial Report ufficiale per quanto riguarda la stagione 2021/22. In questo documento, tra le altre cose, si trovano anche i premi ufficiali distribuiti ai club per le tre competizioni europee.

Sono quindi ora visibili le cifre incassate dalla varie società che lo scorso anno hanno partecipato a Champions League, Europa League e Conference League. Nella scorsa Champions League il Milan di Stefano Pioli era stato eliminato nella fase a gironi chiudendo all’ultimo posto in classifica, proprio come l’Atalanta, che però era arrivata terza e quindi scesa in Europa League.

L’Inter e la Juventus erano invece andate fuori solo agli ottavi di finale, dopo aver passato il primo turno. Nonostante ciò il Diavolo non è il club che ha preso di meno tra questi quattro. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quanto hanno guadagnato le quattro squadre italiane grazie loro percorso della scorsa stagione nella massima competizione europea.

Champions League 2021/22, le cifre incassate dalle italiane

Il portale Calcioefinanza ha riportato la tabella completa dei guadagni delle squadre italiane nella passata edizione della Champions, per un totale di 218 milioni di euro. Ad incassare più di tutte è stata la Juventus, seguita da Inter e poi Milan e Atalanta.

Il calcolo è la somma di diverse componenti: il bonus partecipazione, il ranking storico, market pool e bonus risultati. A questa cifra complessiva viene applicato un piccolo taglio Covid e ne esce la cifra che i singoli club hanno incassato. I rossoneri hanno quindi guadagnato ben 45,283 milioni di euro, una cifra non indifferente. Meglio della Dea (32,9) soprattutto per il ranking storico. La Juventus ha incassato circa 77 milioni mentre l’Inter 62.

Notiamo quindi con grande facilità come la Champions League rappresenti un asset fondamentale per la crescita dei club ed ecco perché è così importante centrare la partecipazione alla prossima edizione, così come continuare ad andare avanti a quella in corso. Il Milan, in questo senso, avrà una gara fondamentale mercoledì prossimo a Londra contro il Tottenham per il ritorno degli ottavi di finale.