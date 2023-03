Milan, brutte notizie dall’Olimpico: Roma-Juve 1-0, rossoneri quinti

La vittoria della Roma di Mourinho contro la Juventus inguaia i rossoneri. Gli uomini di Pioli adesso sono quinti.

Questa volta il “corto muso” tradisce Massimiliano Allegri. La sua Juventus perde 1 a 0 contro la Roma di Josè Mourinho, e inguaia anche il Milan che si trova invischiato nella lotta alla Champions League e perde terreno prezioso.

Basta un eurogol di Mancini al 53′ per consentire alla Roma di Josè Mourinho di tirare un calcio alle polemiche dopo la sconfitta di Cremona e il caos creato dallo scontro del tecnico portoghese con l’arbitro Serra e soprattutto per rilanciarsi nella lotta alla Champions League.

La sfida tra i due allenatori dal palmares più importante del campionato, e anche la sfida tra quelli che sono probabilmente i due stili di gioco più “conservatori” della nostra serie A finiscono per sorridere a Mourinho e alla Roma, per la gioia del tecnico e la delusione dei bianconeri, che devono fermare la loro disperata rincorsa al quarto posto (compromessa dai 15 punti di penalizzazione incassati per le note vicende extracampo) dopo 3 vittorie consecutive. La vittoria della Roma, però, inguaia involontariamente anche il Milan.

Milan attento, adesso sei quinto: i rossoneri rischiano

Basta fare un rapido rewatch della classifica di Serie A per avere un’idea dell’imprevedibilità della lotta ai posti che garantiscono l’accesso alla Champions League. Facendo un breve riepilogo, a 65 punti troviamo il Napoli. Gli azzurri giocano ormai un campionato a sé, con ben 15 punti di distacco sulla seconda. Il posto Champions è praticamente garantito, così come anche lo scudetto salve inimmaginabili e al momento impronosticabili risvolti, nonostante il ko incassato contro la Lazio. Al secondo posto, a 50 punti, troviamo l’Inter.

I nerazzurri dopo lo scivolone contro il Bologna sono tornati a vincere contro il Lecce (2-0) e hanno messo importanti punti in cascina per raggiungere la qualificazione alla Champions League. Due punti più in basso, a 48, troviamo la Lazio, forte della vittoria con la capolista.

Un gradito più sotto troviamo la Roma grazie la vittoria contro la Juventus. I giallorossi hanno raggiunto il Milan a quota 47 punti, ma si trovano al quarto posto in virtù di una migliore differenza reti rispetto agli uomini di Pioli.

Il Milan dunque al momento di trova al quinto posto in classifica e momentaneamente fuori dalla prossima Champions League. Certo, i rossoneri hanno tutto il tempo di rimediare, visto le distanze tutto sommato ridotte tra quinto e secondo posto. Certo è che il Milan non può più permettersi passi falsi come quello fatto contro la Fiorentina. I rossoneri dovranno offrire una prestazione nettamente migliore di quella offerta al Franchi, per non doversi guardare gli attacchi dell’Atalanta, che dista cinque punti. Senza considerare la Juventus, che qualora dovessero togliere i punti di penalizzazione sarebbe davanti a rossoneri, che potrebbero anche ritrovarsi all’improvviso ancora più giù in classifica.