Milan, Italiano batte ancora Pioli: il dato è agghiacciante

Stefano Pioli non riesce proprio a domare il gioco e le capacità gestionali del suo collega Vincenzo Italiano, come spiegano questi numeri.

Il Milan di ieri ha deluso nuovamente. Un brutto passo indietro per la squadra rossonera, che di certo non prepara al meglio a livello di spirito la gara decisiva di Champions League a Londra.

La Fiorentina ha giocato molto meglio e ha concesso pochissimo alla formazione di Stefano Pioli, tutt’altro che pericolosa se si escludono un paio di occasioni create da Theo Hernandez.

Complimenti invece alla squadra di Vincenzo Italiano, che dopo i successi di Conference League è tornata a brillare anche in campionato. Una prova massiccia, lucida e anche vincente, che conferma quanto Pioli soffra contro l’allenatore siciliano.

Milan, la tana di Italiano è un tabù: terza sconfitta consecutiva

Giocare in casa delle squadre di Vincenzo Italiano è un vero e proprio inferno per il Milan di Pioli. Come si è visto ieri al Franchi, si tratta di un campo ostico ed evidentemente poco fortunato per i rossoneri.

Ma il dato agghiacciante riguarda proprio le sfide tra Italiano e Pioli. L’allenatore del Milan non riesce proprio a battere in trasferta il giovane collega, anzi, finora ha raccolto solo sconfitte meritate e sonanti.

Dal 2020 ad oggi, il Milan di Pioli ha sempre perso in trasferta contro le compagini guidate da Italiano. Nell’anno di debutto del tecnico, all’epoca alla guida dello Spezia, i rossoneri furono sconfitti con un secco 2-0 interrompendo proprio a causa di Italiano una lunga serie positiva.

Lo scorso anno, quello del diciannovesimo Scudetto rossonero, Pioli crollò anche a Firenze. Era il 20 novembre 2021, quando il Milan fu sconfitto per 4-3 dalla Fiorentina di Italiano, che come ieri dominò per lunghi tratti la gara e subì solo un tentativo di rimonta a tempo scaduto di Ibrahimovic e compagni.

Infine il 2-1 di ieri, che ha molti punti in comune con le sconfitte precedenti. Milan spento ed imbarazzato, affossato dalla pressione alta della Fiorentina e dalle qualità di palleggio dei centrocampisti a disposizione di Italiano. Per Pioli un déjà-vu diabolico, che va corretto al più presto. Il tabù Italiano è diventato un incubo per la squadra rossonera.

A San Siro il trend si ribalta completamente

Differente il dato negli scontri Pioli-Italiano a San Siro. L’allenatore del Milan ha sempre battuto in casa il suo rivale nelle ultime tre stagioni, dimostrando come spesso il gioco del giovane tecnico siciliano sia più efficace tra le mura amiche che in trasferta.

Nel 2020 un secco 3-0 del Milan contro lo Spezia di Italiano, a cui ha seguito lo scorso anno la vittoria di misura in Milan-Fiorentina, ottenuta il 1 maggio grazie al gol di Leao e decisiva per la corsa Scudetto. Qualche mese fa, prima della sosta per i Mondiali 2022, è giunta la terza vittoria di Pioli con il 2-1 interno deciso dalla autorete di Milenkovic nel finale.