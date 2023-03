Sabatini consiglia l’ex allievo Massara: “Sernicola è da Milan” (VIDEO)

Un consiglio interessante per il Milan che verrà, dalla bocca e dal pensiero di uno dei direttori sportivi più apprezzati del nostro calcio.

Se c’è un pregio che il Milan in questi anni ha sempre mantenuto con onore, è quello di saper rintracciare e valorizzare giocatori giovani, anche senza avere nomi altisonanti.

Se si esclude l’affare De Ketelaere, che finora non ha portato i frutti sperati, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno quasi sempre azzeccato le valutazioni sui calciatori da portare a Milanello, sia sui più giovani e talentuosi, sia sui rinforzi maturi.

Intanto si guarda al futuro, alla prossima stagione che potrebbe essere quella della svolta in casa rossonera. Non mancano le idee ed i profili da seguire con attenzione. Ma intanto arriva un consiglio spassionato che i dirigenti Milan potrebbero comunque ascoltare.

Sabatini consiglia Sernicola, il laterale della Cremonese

A lanciare il consiglio è stato Walter Sabatini, uno dei direttori sportivi e talent-scout italiani di maggior esperienza e affidabilità. Nella sua carriera ha scovato centinaia di talenti e valorizzato le rose di club come Palermo, Lazio, Roma e Salernitana.

Interpellato sul canale Twitch della Gazzetta dello Sport, Sabatini si è lanciato in un parere su un giovane calciatore che, a suo dire, farebbe al caso del Milan per il prossimo futuro.

“Maldini e Massara sanno perfettamente qual è l’impegno emotivo da mettere. Ricky è un mio ex allievo, non gli vado a dire cosa deve fare. Per esempio, Sernicola ha le qualità per giocare in rossonero ma qui lo dico e qui lo nego, non vado a ficcare il naso nelle loro questioni. Massara è stato con me tanti anni, alla Roma, al Palermo, alla Lazio anche se giocava ancora. A Palermo facemmo stagioni fantastiche”.

Massara e Sabatini come noto hanno un ottimo rapporto. Il d.s. del Milan è allievo prediletto del dirigente umbro, che lo ha cresciuto sotto la sua ala protettiva ed esperta. Chissà se effettivamente Massara darà ascolto al suo mentore e proporrà il profilo di Sernicola per il Milan che verrà.

Chi è Leonardo Sernicola

Un profilo che si sta facendo conoscere negli ultimi mesi. Leonardo Sernicola è cresciuto in provincia ma ora, a 25 anni, ha la chance di mettersi in mostra nel calcio che conta.

Un gol spettacolare 😍

Un gol storico ✍️

Sernicola segna il primo gol della Cremonese in casa in #SerieATIM dopo 26 anni#Cremonese #DAZN pic.twitter.com/lNF25ZMddT — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 27, 2022

Classe 1997, ha iniziato la sua carriera nel vivaio della Ternana. Ha militato in diversi club non di altissimo rango, come Matera, Entella o Ascoli, prima di passare al Sassuolo affascinato dalle sue caratteristiche.

La prima stagione di A da protagonista è quella in corso con la Cremonese, che lo ha riscattato dopo averlo avuto in prestito nell’anno della promozione. Sernicola è un esterno destro difensivo, abile a giocare anche a sinistra, che si sta esaltando nel ruolo di ‘quinto’ nello schema di mister Ballardini.