Salernitana, infortunio alla caviglia: in dubbio per il Milan

La Salernitana ha perso una pedina importante nel corso del match contro la Sampdoria. La presenza del giocatore è in dubbio per la prossima di campionato contro il Milan

Il Milan è caduto nuovamente dopo i quattro risultati positivi ottenuti nelle scorse giornate. C’è stata la Fiorentina ad annichilire i rossoneri, vincendo al Franchi per 2-1. Un successo dei viola assolutamente meritato, frutto di un ottimo lavoro di Vincenzo Italiano che tatticamente ha studiato molto bene la gara. I suoi giocatori hanno fatto il resto, seguendo alla lettera le indicazioni del loro allenatore.

Il Milan, invece, è apparso nuovamente demotivato, o comunque non ha affrontato la gara con l’atteggiamento giusto. Una sconfitta che brucia enormemente, e che torna a complicare la situazione in classifica. La squadra rossonera ha infatti perso il secondo posto, occupato adesso dalla Lazio che conta un punto in più. E’ chiaro che ragionando in ottica quarto posto il Milan non poteva permettersi la disfatta del Franchi. Di questo passo rischia tanto, troppo!

Stefano Pioli e i suoi ragazzi proveranno a fare meglio contro il Tottenham mercoledì sera. Forse la partita più importante della stagione, considerando che parliamo di un ottavo di Champions League. Ma è altrettanto vero che ogni gara di campionato da adesso in poi dovrà essere considerata fondamentale. A partire dalla prossima contro la Salernitana. Il Milan non può più sbagliare. E proprio in vista della sfida ai campani arriva una notizia cruciale.

Salernitana, si infortuna durante il match

Oggi la Salernitana di Paulo Sousa ha disputato la sua 25esima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Un match bloccato, dall’inizio alla fine. E’ infatti terminata 0-0 tra le due formazioni, nonostante la partita sia stata molto combattuta. Nessuna delle due però è riuscita a portare a casa i tre punti. Ma ciò che interessa di più in ottica Milan è l’infortunio del giocatore della Salernitana. Nel corso del primo tempo, infatti, Domen Crnigoj è rimasto a terra dopo un colpo alla caviglia.

Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti, ma il centrocampista ha comunque concluso la prima frazione di gara. Si pensava avesse dunque recuperato, in realtà Paulo Sousa lo ha proprio sostituto all’intervallo, inserendo al suo posto Maggiore. Le condizioni di Crnigoj, acquisto della Salernitana di gennaio (in prestito dal Venezia), verranno valutate nelle prossime ore. L’esito dei controlli ci dirà se il buon centrocampista sarà disponibile o meno per la prossima di campionato contro il Milan. Al momento la sua presenza è in dubbio.

Milan, quando torna Brahim Diaz

Il Milan dovrà invece recuperare dall’infortunio Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio e per questo ha saltato la trasferta contro la Fiorentina. Domani, lunedì, sarà un giorno molto importante per valutare le sue condizioni. Capiremo se ce la farà a rientrare in vista dell’ottavo di Champions League a Londra contro il Tottenham, e dunque anche per la prossima di campionato contro la Salernitana. Per la sfida ai campani di lunedì prossimo ci sono però pochi dubbi.

E’ per la gara di mercoledì sera che si tema maggiormente l’assenza di Brahim Diaz.