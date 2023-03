Tottenham, le ultime uscite fanno sperare il Milan: Conte nei guai

Tottenham, la forma della squadra preoccupa Conte. Ennesimo risultato negativo. Il Milan ne approffitta?

Mancano quattro giorni al match tra Tottenham e Milan, e ad arrivare nel migliore stato di forma al delicato incontro di mercoledì sono proprio i rossoneri. La squadra di Conte incassa un risultato sorprendente.

Mancano appena 4 giorni, poi sarà il momento di riaccendere i riflettori sulle magiche notti europee della Champions League. Il Milan è pronto alla sfida contro il Tottenham, dopo l’esaltante vittoria nel match di andata contro i londinesi. La rete di Brahim Diaz che ha fatto chiudere l’incontro sul punteggio di 1 a 0 nel match di San Siro. Il match in casa dei londinesi si prospetta una lotta all’ultimo sangue.

Il Milan dovrà fare di tutto per passare il turno e approdare ai quarti di finale del torneo. I rossoneri non sono certo partiti con il favore del pronostico, ma la vittoria del match d’andata non può che fare ben sperare i rossoneri in vista del ritorno a Londra.

A far sorridere i rossoneri sono anche gli ultimi risultati della squadra di Antonio Conte, apparsa un po’ appannata nelle ultime uscite.

Il Tottenham è infatti uscito sconfitto dal match contro il Wolverhampton. I londinesi sono stati sconfitti grazie alla rete all’84’ di Traore. Conte si trova attualmente al 4 posto in classifica, a 4 punti dal terzo posto del Manchester United e a 4 dal quinto posto del Newcastle.

Tottenham, sconfitta contro il Wolverhampton. Il Milan spera

La sconfitta contro i Wolves arriva solo tre giorni dopo il ko in FA Cup rimediato dal Tottenham contro lo Sheffield United. Anche in quel caso gli uomini di Conte avevano ceduto per 1 rete a zero (Ndiaye al 79′). Entrambi i match sono stati particolarmente dispendiosi, nonostante le squadre di Conte puntino ad essere sempre brillanti e incisive dal punto di vista visico. Possibile dunque che dopo una settimana impegnativa, iniziata con un’importante vittoria per 2 a 0 contro il Chelsea, le batterie dell’armata di Conte siano un po’ “scariche”.

La stanchezza e i tanti impegni ravvicinati potrebbero farsi sentire per gli inglesi. Il Milan proverà ad approfittarne e a chiudere il discorso qualificazione aperto a San Siro. I londinesi hanno dovuto inoltre fare a meno di Conte, “bloccato” da alcuni problemi di salute. E sono stati alle prese anche con alcune pesanti assenze di campo. Bissouma e Lloris, fermo per un intervento al ginocchio, non saranno della gara, così come Bentancur. Anche Dier salterà la gara di Londra per squalifica per via dell’ammonizione rimediata a San Siro.

Insomma, sarà un Tottenham non nelle migliore condizioni quello che sfiderà il Milan, i rossoneri sapranno approfittarne? Quel che è certo è che in Champions League tutto può succedere, e che la gara di Londra sarà certamente una sfida all’ultimo sangue.