Yacine Adli, giocata decisiva per il gol di Theo: i tifosi chiedono più spazio (VIDEO)

Adli, entrato nel finale di Fiorentina-Milan, è stato decisivo nell’azione del gol rossonero: i tifosi vorrebbero vederlo di più in campo.

C’è ben poco da salvare della partita del Milan contro la Fiorentina. Sconfitta meritata, grossa delusione dopo la bella prestazione con vittoria contro l’Atalanta dello scorso weekend. Difficile capire come sia stato possibile un simile calo. L’assenza per squalifica di Rafael Leao non basta per motivare tutto.

Tra le poche note liete c’è certamente Yacine Adli, entrato negli ultimi dieci minuti al posto di Charles De Ketelaere. L’ex Bordeaux ha cercato di sfruttare al meglio il poco spazio concessogli da Stefano Pioli, che finora ha dimostrato di avere scarsa fiducia in lui.

Davvero strano che il club rossonero non abbia optato per una cessione in prestito durante il calciomercato di gennaio, così da permettere al francese di giocare con continuità. Vedremo se i buoni minuti disputati a Firenze lo aiuteranno a guadagnarsi maggiore considerazione nel resto della stagione.

Yacine Adli, assist nell’azione del gol di Theo Hernandez

Adli nel finale di Fiorentina-Milan è riuscito a fare una giocata decisiva servendo Alexis Saelemaekers, che ha poi consegnato il pallone che Theo Hernandez ha trasformato nel gol del 2-1. Una dimostrazione di un’ottima visione di gioco e di precisione nel passaggio.



L’ex Bordeaux già nelle amichevoli del pre-campionato aveva dimostrato di avere delle ottime qualità. Sembrava davvero un acquisto azzeccato da parte del club rossonero, che lo aveva lasciato un anno in prestito in Francia e che si è ritrovato a Milanello un giocatore abbastanza maturo. Nonostante le incoraggianti premesse estive, poi le cose sono andate in maniera inaspettata.

Sicuramente l’ingaggio di Charles De Ketelaere ha tolto spazio a Yacine, che era designato per giocarsi il posto di trequartista titolare con Brahim Diaz. L’arrivo del belga ha aggiunto ulteriore concorrenza, però nessuno si aspettava che Pioli non lo prendesse quasi in considerazione. I numeri della stagione parlano chiaro: 5 presenze con 121 minuti in campo. Una miseria.

I tifosi vogliono più spazio per Yacine

Sui social network sono tanti i tifosi che chiedono a Pioli di concedere un minutaggio superiore ad Adli. Ovviamente è il mister a vedere il giocatore in allenamento e a valutare se sia opportuno impiegarlo, però è sorprendente la scarsa fiducia nei suoi confronti. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime partite di campionato.

La palla di #Adli sul gol del #Milan è la palla di uno che “vede” calcio. Poi può darsi che non basti per guadagnarsi più di 10’ in campo ogni tre mesi — fabrizio salvio (@fabriziosalvio1) March 5, 2023

da agosto fino ad oggi nessun giocatore ha mai fatto un passaggio del genere, ma hey teniamolo in panchina a marcire😉😉 pic.twitter.com/YiBPY5yOon — baka junior (@Bakasaltato) March 4, 2023