Calciomercato Milan, nuovo bomber a zero: arriva ancora dalla Premier

Il nuovo attaccante del Milan potrebbe arrivare ancora una volta dalla Premier League, ancora una volta a costo zero ma bisogna fare i conti con un’importante concorrenza

La partita contro la Fiorentina ha confermato che il Milan senza Rafael Leão fatica terribilmente a segnare e vincere le partite. L’attaccante portoghese è un punto di riferimento fondamentale in avanti e insieme ad Olivier Giroud, di fatto, è l’unico che va a segno.

Fino a questo momento le risposte date dalle riserve sono state ampiamente negative. Le prestazioni di Ante Rebic così come quella di Divock Origi sono da bocciare. Contro i Viola né l’attaccante croato né quello belga sono riusciti a dare il loro apporto.

L’ex Liverpool e l’ex Eintracht Francoforte sono davvero sotto esame da qui al termine della stagione. Si giocano la conferma al Milan, che ha bisogno di nuovi gol per non dipendere sempre da Giroud e Leao. In estate, inevitabilmente, si guarderà al calciomercato per rafforzare un reparto che ha bisogno di maggiori certezze.

Nuovo attaccante

In questi giorni si stanno facendo tanti nomi: i tifosi sognano Hojlund dell’Atalanta, per il quale la concorrenza è importante, e che ha una valutazione da oltre 40/50 milioni di euro. Attenzione, chiaramente, ad altre piste che portano all’estero: Okafor continua, ad esempio, ad essere un osservato speciale ma di profili visionati ce ne sono davvero tanti.

In Spagna sostengono, che ci sia anche anche il Milan, ad esempio, su Firmino. Il brasiliano è un’opportunità di calciomercato, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore di Maceio, che compirà 32 anni il prossimo 2 ottobre ha giocato gli ultimi dieci minuti di Liverpool-Manchester United riuscendo comunque ad essere protagonista del 7 a 0 finale, segnando e servendo un assist. Firmino è così riuscito a raggiungere la doppia cifra in stagione: sono dieci le reti e cinque gli assist in ventisette partite disputate, con oltre 1400 minuti disputati.

Concorrenza e Italia nel futuro

Nel futuro di Firmino potrebbe davvero esserci l’Italia. E’ TodoFichajes a riportare dell’interesse del Milan ma i rossoneri non gli unici ad essere sulle sue tracce. Il nome del giocatore, infatti, sarebbe anche sul taccuino di Inter e Juventus. I nerazzurri d’altronde devono fare i conti con i possibili addii di Lukaku e Dzeko. I bianconeri, invece, non sanno se la prossima stagione potranno contare ancora su Dusan Vlahovic.

Chissà dunque se il Milan deciderà davvero di puntare ancora una volta su un parametro zero, ancora una volta dalla Premier League. Con Origi non è andata fin qui bene; con Giroud, invece, è cambiato tutto