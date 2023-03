Guardiola scatenato: triplo colpo e scippo al Milan

Il Manchester City sulle tracce del giocatore del Milan. Pep Guardiola pensa di acquistare un elemento per ruolo, possibile una spesa superiore ai 300milioni di euro

Il calciomercato di gennaio è andato in archivio senza alcun colpo in Serie A. Le big, Milan compreso, sono rimaste praticamente immobili.

Anche l’inverno scorso Paolo Maldini e Frederic Massara avevano deciso di non intervenire sul mercato, nonostante l’esigenza di un nuovo centrale. Arrivò il solo Marko Lazetic. L’estate scorso, invece, è stato il cambio di proprietà a rallentare le operazioni: il Diavolo, come è noto, è comunque riuscito a mettere le mani su Charles De Ketelaere, Adli, Thiaw e Origi, oltre a Vranckx, arrivato con la formula del prestito.

La speranza è che il prossimo mercato si possa vivere con maggiore tranquillità e con una qualificazione in Champions League, chiaramente in tasca. L’estate è ancora lontana ma Maldini e Massara stanno programmando i colpi da mettere a segno. Nel frattempo si lavora anche agli ultimi due rinnovi, che vanno chiusi il prima possibile. Dopo la firma sul contratto da parte di Ismaël Bennacer, si aspetta quelli di Olivier Giroud e Rafael Leão. Per il francese la distanza è minima e la volontà di entrambi è quella di proseguire insieme. Appare davvero solo questione di tempo.

Prosegue la trattativa anche per il portoghese. In questo caso è stata manifestata la volontà da entrambi le parti di proseguire insieme ma la firma non è arrivata. Il Milan continua a dirsi ottimista ed è pronta a spingersi oltre i 7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, per tenersi stretto il giocatore. Ci sono ancora, però, dei nodi da sciogliere che non hanno portato alla fumata bianca.

Premier League in agguato

Così bisogna guardarsi alle spalle e a fare attenzione alla Premier League. Il Chelsea è sulle tracce del calciatore da tempo ma non è l’unico.

In Spagna ‘Relevo’, rilancia l’interesse da parte del Manchester City di Pep Guardiola, che in estate vorrebbe cambiare un po’ volto, con un colpo per reparto. Leao è uno dei primi nomi della lista per l’attacco. Il portale sottolinea come il portoghese stia bene a Milano ma senza rinnovo un’offerta importante verrebbe certamente presa in considerazione.

City scatenato

Come dicevamo, l’intenzione del Manchester City è quello di mettere le mani su un giocatore di livello, giovane, per ruolo. In difesa e centrocampo, dunque, si guardano ad altri profili davvero importanti. Per il reparto arretrato si guarda a Josko Gvardiol, che ha clausola 110 milioni ed è pronto a lasciare il Lipsia. Anche in questo caso bisogna vedersela con il Chelsea. Serviranno ancora più soldi per strappare Jude Bellingham al Borussia, 150 milioni. Su di lui anche Real, Liverpool e i Blues.