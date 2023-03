Milan, il calciatore si è proposto al Real Madrid: la risposta di Ancelotti

Un calciatore del Milan si sarebbe proposto al Real Madrid in vista della prossima stagione. Ecco come sono andati i primi dialoghi.

Il mercato estivo è ancora lontano, visto che c’è tanto ancora da disputare in questa intricata stagione, fra campionati e coppe. Ma c’è chi già si muove per organizzare il proprio futuro.

Già in questo periodo si comincia a vociferare di contatti, dialoghi, primi accordi preliminari. Insomma, il gran lavoro di dirigenti e procuratori è iniziato con largo anticipo per non farsi trovare impreparati a giugno.

Succede anche dalle parti di Milanello, dove si dovranno prendere delle decisioni importanti riguardo almeno un paio di calciatori rilevanti, situazioni che si stanno sbloccando già in queste settimane e che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri.

Jorge Mendes propone Leao al Real: ma i blancos glissano

L’ultima notizia in tal senso l’ha lanciata la Gazzetta dello Sport. Secondo quanto appreso dal quotidiano sportivo, pare che il calciatore più chiacchierato del Milan attuale sia stato proposto ad una big europea.

Parliamo di Rafael Leao, il forte attaccante rossonero che però senza un adeguato rinnovo sembra avvicinare il proprio addio. Per questo motivo il suo agente Jorge Mendes ha incominciato a lavorare per trovare una soluzione estera. Pare che il noto procuratore abbia proposto il cartellino di Leao al Real Madrid.

L’intenzione di Mendes era del tutto preliminare. Ovvero sondare la situazione e capire realmente se il Real Madrid fosse interessato ad acquistare un fuoriclasse di prospettiva come Rafa Leao. Ma la risposta di Carlo Ancelotti e compagnia è stata piuttosto fredda.

Ad oggi i ‘blancos’ non intendono fare questo tipo di investimento, visto che in quel ruolo (quello di esterno sinistro d’attacco) sono ben coperti dalla presenza di un fenomeno come Vinicius Junior, mentre per l’estate 2023 gli sforzi economici del Real dovrebbero virare su un altro reparto, quello di centrocampo.

Niente offerta irrinunciabile in arrivo da Madrid, con il Milan che continua a valutare Leao almeno 120 milioni di euro. Il Real non sembra proprio in condizioni di affrontare tale spesa. Dunque il tentativo di Mendes è andato a vuoto, con Leao che resta sempre più in bilico per il proprio futuro.

Milan, ora la palla passa a Leao

Senza offerte concrete, Rafa Leao sa bene che il suo futuro dovrà forzatamente essere rossonero. Il Milan ha già formulato la propria proposta: circa 6,5 milioni più bonus a stagione fino al 2027. La palla passa proprio all’attaccante portoghese che dovrà decidere se sposare la causa Milan oppure continuare a cercare nuovi ingaggi.

Il rischio per il Milan è che si vada troppo per le lunghe e si possa o abbassare completamente il costo del cartellino di Leao. Oppure addirittura avvicinare lo spettro dell’addio a costo zero: senza rinnovo né cessione entro l’estate prossima, l’ex Lille potrà svincolarsi nel 2024.