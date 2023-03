Milan, dal Leeds al Tottenham: tutti i risultati contro le inglesi nel nuovo millennio

Mercoledì 8 marzo, il Milan affronterà il Tottenham nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel nuovo millennio, i rossoneri hanno più volte fronteggiato squadre inglesi nelle coppe europee. Ecco come è andata

La partita che vale, al momento, una stagione. Cosi si può sintetizzare l’essenza di Tottenham-Milan, match di ritorno degli ottavi di Champions, nel quale entrambe le squadre si giocano quello che è rimasto, per entrambe, il grande obiettivo stagionale che si affianca alla necessità di ottenere un posto tra le prime quattro classificate in campionato per giocarla anche il prossimo anno, la massima competizione europea per club.

Si riparte dall’1-0 dell’andata per i rossoneri, punteggio diametralmente opposto a quello dell’ultimo precedente europeo tra Milan e Tottenham, datato 2011, nel quale erano gli Spurs a partire in vantaggio (0-1) grazie al gol di Crouch segnato nel primo dei due incontri anche quella volta disputato a San Siro.

Quella partita di dodici anni fa, ci fornisce un assist perfetto per andare a ripercorrere i vari precedenti europei tra il Milan e i club inglesi. Nel nuovo millennio, i rossoneri hanno affrontato, tra Champions ed Europa League tutte le big d’oltremanica ad eccezione del solo Manchester City. Ecco come è andata.

Le sfide con il Liverpool

E’ d’obbligo iniziare dai match contro il Liverpool, avversario di due finali di Champions League: quella della tragica notte di Istanbul ’05 con il 3-3 in rimonta dei Reds poi vincitori ai rigori, seguita dal trionfo di Atene del 2007 con l’indimenticabile doppietta di Inzaghi a vendicare quella che rimane una delusione indelebile nella storia rossonera.

Dal 2007, Liverpool e Milan sono tornati a incrociarsi in Champions League nella fase a gironi della scorsa edizione. Ad Anfield Road, il Milan è tornato a disputare una partita in CL dopo ben sette anni di assenza, perdendola per 3-2. Al ritorno, un gol di Origi ha sancito l’1-2 per i Reds e il quarto posto con conseguente eliminazione dei rossoneri nel girone che comprendeva anche Porto e Atletico Madrid.

Contro il Manchester United

Il Milan è arrivato alle finali Champions del 2005 e del 2007, battendo in entrambe le edizioni il Manchester United nella fase a eliminazione a diretta.

Nel 2005, due gol di Crespo permisero ai rossoneri di battere i Red Devils, di misura agli ottavi di finale, sia a Old Trafford che a San Siro.

Due anni dopo, Kakà è inarrestabile nel doppio confronto in semifinale. Indimenticabile il gol segnato dal brasiliano nel 3-2 di Old Trafford con il colpo di testa che fa scontrare Heinze ed Evra. Al ritorno, Ricky, Seedorf e Gilardino siglano i tre gol per il 3-0 che tramortisce Cristiano Ronaldo e compagni, travolti in una serata di pioggia battente a San Siro.

Lo United si rifarà (parzialmente) di quelle eliminazioni battendo il Milan agli ottavi dell’edizione di Champions 2009-10 con Wayne Rooney protagonista di entrambi i match. Da ricordare, nel ritorno, l’ovazione dedicata dai tifosi del Manchester a David Beckham dopo il 4-0 che ha sancito il passaggio ai quarti degli uomini di Ferguson.

Il Milan tornerà a Old Trafford nel marzo 2021 per l’andata degli ottavi di Europa League. I rossoneri giocano una grande partita e pareggiano in extremis con il gol di Kjaer di testa per l’1-1 finale. Una settimana dopo, il gol di Pogba regala lo 0-1 ai Red Devils a San Siro e la qualificazione. Quel Manchester arriverà fino alla finale di EL, perdendola ai rigori con il Villarreal.

I precedenti con l’Arsenal

L’Arsenal è un’altra delle big del calcio inglese ad aver fronteggiato il Milan in Champions ed Europa League. Nel febbraio 2008, i Gunners pongono, di fatto, fine al ciclo di Ancelotti eliminando i rossoneri, campioni d’Europa in carica, negli ottavi di finale. Dopo lo 0-0 dell’Emirates, Fabregas e Adebayor gelano San Siro nei minuti conclusivi della sfida di ritorno.

Quattro anni dopo, nel 2012, il Milan di Allegri disputa la sua migliore partita europeo rifilando un roboante 4-0 all’Arsenal nell’andata degli ottavi. Due settimane dopo, i rossoneri rischiano una clamorosa rimonta con i Gunners che si fermano sul 3-0.

Milan e Arsenal si ritroveranno di nuovo contro negli ottavi dell’Europa League 2017-18. San Siro è tutto esaurito per la sfida di andata, la prima contro un top club europeo dopo anni di assenza dalle coppe. Contro un Milan in ripresa, con Gattuso subentrato a Montella a stagione in corso, l’Arsenal si impone 0-2 con i gol di Ramsey e Mkhitaryan. Al ritorno, una bordata di Calhanoglu illude per la possibile rimonta. Finirà 3-1 per i londinesi.

La papera di Dida contro il Leeds

Il Milan di Zaccheroni si presenta per il secondo anno consecutivo in Champions League nell’annata 2000-01. Il sorteggio è durissimo per i rossoneri che capitano nel gruppo con Barcellona, Leeds e Besiktas.

A inizio millennio, il Leeds è una delle big della Premier League. All’andata a Elland Road, il Milan gioca una grande partita e viene punito nel finale da un errore madornale di Dida che favorisce il gol della vittoria dei padroni di casa, segnato da Bowyer. L’1-1 del ritorno qualificherà sia il Milan che il Leeds alla seconda fase a gironi con il Barcellona eliminato.

Dopo quell’errore, Dida sarà ceduto in prestito al Corinthians. Tornerà al Milan nella stagione 2002-03 conquistando le vittorie che tutti sappiamo.

Il Milan contro le inglesi, tutti i risultati

Champions League 2000-01 (fase a gironi)

Leeds-Milan 1-0

Milan-Leeds 1-1

Champions League 2004-05

Manchester-Milan 0-1

Milan-Manchester United 1-0 (ottavi)

Milan-Liverpool 3-3 (finale)

Champions League 2006-07

Manchester-Milan 3-2

Milan-Manchester 3-0 (semifinale)

Milan-Liverpool 2-1 (finale)

Champions League 2007-08 (ottavi di finale)

Arsenal-Milan 0-0

Milan-Arsenal 0-2

Champions League 2009-10 (ottavi di finale)

Milan-Manchester United 2-3

Manchester United – Milan 4-0 (ottavi)

Champions League 2010-11 (ottavi di finale)

Milan-Tottenham 0-1

Tottenham-Milan 0-0

Champions League 2011-12 (ottavi di finale)

Milan-Arsenal 4-0

Arsenal-Milan 3-0

Europa League 2017-18 (ottavi di finale)

Milan-Arsenal 0-2

Arsenal-Milan 3-1

Europa League 2020-21 (ottavi di finale)

Manchester United-Milan 1-1

Milan-Manchester United 0-1

Champions League 2021-22 (fase a gironi)

Liverpool-Milan 3-2

Milan-Liverpool 1-2