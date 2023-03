Milos Kerkez, una big d’Europa lo vuole: valutazione molto alta

Milos Kerkez possibile rimpianto rossonero? Una big d’Europa lo cerca. La valutazione è molto alta: dieci volte la sua cessione.

Il Milan è sempre stato particolarmente attento ai giovani talenti. Il settore giovanile rossonero nel corso degli anni ha prodotto diversi talenti che attualmente calcano i campi della Serie A. Calabria, Gabbia, Pobega, solo per citare quelli attualmente nella rosa rossonera, ma c’è anche chi non è riuscito a passare direttamente in prima squadra.

Il percorso di un giovane calciatore non è mai semplice. C’è chi da grande campione in primavera riesce subito a ripetersi in prima squadra, basti pensare allo stesso Maldini al tempo, o chi, per citare gli esempi, ha bisogno di un periodo di rodaggio altrove per poi tornare in rossonero più “pronto”, come per esempio Pobega. Molti di più però sono quelli che finiscono per perdersi per strada, e venire ceduti salvo poi fare perdere le loro tracce senza che si sappia più niente di loro.

Poi, per fortuna una nella minoranza, ci sono quei giocatori, i “rimpianti”, che usciti dalla primavera rossonera trovano fortuna altrove rivelandosi giocatori validi. Uno degli esempi recenti che viene più in mente è certamente Aubameyang. Presto però alla lista dei “poteva essere ma non è stato” potrebbe aggiungersi un altro nome, quello di Milos Kerkez.

Milos Kerkez rimpianto rossonero, il Benfica ha pronti 20 milioni

Milos Kerkez è stato per un anno nella formazione Primavera dei rossoneri, con i quali ha partecipato anche alla Youth League prima di venire ceduto la scorsa estate all’all’AZ Alkmaar. In Olanda il terzino sinistro è stato autore di una stagione sin qui davvero incredibile. In 37 partite è riuscito a collezionare ben 3 gol e 7 assist…niente male per un difensore.

Come era prevedibile, il diciannovenne ha subito attirato le sirene di mercato dei grandi club europei, che in Olanda trovano terreno fertile. Per lui potrebbe già essere pronta una grande opportunità. Il giocatore infatti secondo quanto riportano le ultime notizie che arrivano dal Portogallo sarebbe finito nel mirino del Benfica. Non male se si pensa che i portoghesi negli ultimi anni hanno lanciato un numero davvero incredibile di talenti.

Il giocatore avrebbe già detto di si alla nuova avventura in Portogallo e sarebbe pronto a trasferirsi per una nuova avventura nel campionato lusitano. La valutazione che l’AZ fa del giocatore è di 20 milioni. Una cifra piuttosto importante, se si pensa che i rossoneri solo la scorsa estate l’anno ceduto per appena 2 milioni. Che in casa rossonera siano già pronti i rimpianti? Certo, a Milano era chiuso da un certo Theo Hernandez, ma il giocatore sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti del ruolo nei prossimi anni. La carriera del giocatore sembra essere appena decollata.