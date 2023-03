ML – Tottenham-Milan, Brahim Diaz a rischio: le ultime da Milanello

Le ultime notizie da Milanello, dove la squadra, agli ordini di Stefano Pioli, è tornata ad allenarsi, nel pomeriggio, per preparare la partita contro il Tottenham

Domani sarà vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma, dopo il ko contro la Fiorentina, è tornato ad allenare la propria squadra nel pomeriggio.

Da Milanello si attendevano novità in merito alle condizioni di Brahim Diaz, che è stato costretto a saltare la trasferta di Firenze per via di una lieve distorsione al ginocchio. Lo spagnolo è a forte rischio anche per il match contro il Tottenham, in programma mercoledì sera a Londra

Come appreso da MilanLive.it, anche oggi, infatti, Brahim Diaz ha svolto un lavoro personalizzato, lontano dal gruppo. Le percentuali di vederlo in campo sono così nettamente crollate. C’è ancora l’allenamento di domani, in programma in mattinata al centro sportivo di Carnago, per capire se potrà essere convocato o no. In caso di forfait è pronto a giocare Rade Krunic come trequartista, con Ismaël Bennacer e Sandro Tonali in mediana. Un modo per aumentare i centimetri contro una squadra, il Tottenham, davvero forte sulle palle alte.

Milan, le scelte di Pioli

Restano pochi dubbi di formazione, con il Milan che chiaramente scenderà in campo con il suo undici migliore possibile e tra i pali così ci sarà il ritorno di Mike Maignan. Il portiere francese ha giocato solamente due match stagionali in Europa, contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, senza mai perdere.

Davanti a se una linea a tre di difesa, con Kalulu, Thiaw e Tomori ma attenzione al possibile inserimento di Simon Kjaer, che vuole effettuare il sorpasso dopo aver giocato splendidamente all’andata, in marcatura su Kane. Sugli esterni, a sinistra non si tocca Theo Hernandez. A destra è aperto il ballottaggio Saelemaekers-Messias. In avanti, invece, tutto è già ampiamente deciso, con Rafael Leão che si muoverà alle spalle di Olivier Giroud. Il Milan si aggrapperà ai due suoi attaccanti per non uscire sconfitto dal Tottenham Hotspur Stadium