Tottenham-Milan, da Kjaer e Krunic: tutti i dubbi di Pioli

Idee ancora poco chiare per Stefano Pioli in vista della trasferta di Londra con il Tottenham, prevista per mercoledì sera in Champions League.

Preparare la trasferta delicatissima in casa del Tottenham dopo una sconfitta piuttosto grave in campionato a Firenze non è certo impresa facile per mister Stefano Pioli.

Le motivazioni negli ottavi di Champions League non mancheranno certamente, ma il tonfo è stato duro inaspettato. Per questo in casa Milan è tempo di riflessioni e di giudizi approfonditi, in particolare per lo schieramento da lanciare a Londra.

Mister Pioli, come scritto stamattina dalla Gazzetta dello Sport, ha ancora diversi dubbi da risolvere. Un po’ per le condizioni fisico-atletiche di alcuni suoi titolari, un po’ per il momento troppo altalenante di qualche calciatore. Saranno decisivi gli ultimi due allenamenti prima del match contro il Tottenham.

Milan, i ballottaggi di formazione per Londra

La gara di Firenze ha deluso particolarmente, per questo motivo Stefano Pioli vorrà cambiare qualcosa. Anche un uomo per reparto, ma dipenderà molto dalle condizioni fisiche di Brahim Diaz. Se lo spagnolo, che ha saltato l’ultima gara per affaticamento muscolare, sarà a disposizione allora giocherà certamente titolare alle spalle di Giroud.

Altrimenti spazio al suo posto per un altro rientrante come Rade Krunic, che andrebbe ad agire da trequartista centrale. Il calciatore bosniaco è in ballottaggio anche con Ismael Bennacer in mediana, visto che le condizioni dell’algerino non sono ancora al top, soprattutto dal punto di vista atletico.

Dubbi per Pioli anche sulla fascia destra. Il tecnico del Milan, che dovrebbe ritrovare anche Calabria tra i disponibili, dovrà scegliere se restare offensivo confermando Messias, oppure scegliere un esterno più duttile come Saelemaekers. Riflessioni tattiche da effettuare il prima possibile.

Infine in difesa: Malick Thiaw sta sorprendendo tutti a suon di prestazioni toste e concrete. Ma a Firenze anche il baby tedesco ha deluso le aspettative. Non è da escludere che Pioli possa puntare sull’esperienza di Simon Kjaer per sfidare Kane e il Tottenham.

La probabile formazione del Milan a Londra

Dunque tanti dubbi per Pioli e per il Milan, che come detto verranno risolti non prima dell’allenamento di rifinitura che si svolgerà domani nel tardo pomeriggio di Londra.

Intanto questo il probabile undici viste le recenti indicazioni: (3-4-2-1) Maignan; Kalulu, Kjaer (Thiaw), Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, T. Hernandez; Krunic (Brahim Diaz), Leao; Giroud.