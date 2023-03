Tottenham in emergenza: formazione inedita contro il Milan

Problemi non da poco per il Tottenham e per Antonio Conte. L’allenatore italiano deve reinventare la propria formazione per mercoledì.

Se il Milan non ride, il Tottenham addirittura piange. Momento molto delicato per la squadra inglese, che viene da alcuni risultati a dir poco insoddisfacenti tra campionato e coppe.

La squadra di Antonio Conte, che non era in panchina nelle ultime sfide per un periodo di riposo post-operazione, ha perso due gare a dir poco clamorose. Sconfitte sia in FA Cup contro lo Sheffield United (squadra di seconda divisione), sia sabato in Premier sul campo del Wolverhampton.

Non bastasse il periodo di magra dal punto di vista dei risultati, il Tottenham deve fare a meno anche di diversi giocatori rilevanti. In vista del match di Champions League con il Milan infatti è emergenza piena per Conte.

Cinque assenze pesanti per il Tottenham in vista di mercoledì

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, il Tottenham che ospiterà mercoledì sera il Milan nel ritorno degli ottavi di finale sarà sicuramente inedito. Perché Conte dovrà fare a meno di almeno cinque calciatori molto importanti.

Indisponibili per il Milan certamente i lungodegenti Lloris e Bentancur, a cui si sono aggiunti gli stop muscolari di Bissouma e Sessegnon. Senza dimenticare l’assenza per squalifica del difensore Dier: ammonito contro il Milan all’andata, era diffidato e dunque sarà fermo per un turno di Champions.

L’unica buona notizia per Conte è il ritorno di Pierre-Emile Hojbjerg, che nel match di San Siro era assente per squalifica. Il regista danese sarà la vera grande novità di formazione.

Questo lo schieramento inedito che potrebbe presentare dopodomani il Tottenham: (3-4-3) Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Antonio Conte torna in panchina in vista del Milan

Chi invece ci sarà sicuramente contro il Milan è Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham come noto è rimasto a riposo nelle ultime due settimane, per via di un delicato intervento alla cistifellea.

Il manager degli Spurs ha chiesto e ottenuto la possibilità di tornare in Italia e riprendersi dall’operazione al fianco dei propri familiari, mandando in panchina il suo vice Cristian Stellini nelle ultime partite.

Ma la verve di Conte è fondamentale per il Tottenham e dunque l’ex Juve e Inter sarà nuovamente in panchina, a guidare i suoi, da mercoledì sera contro il Milan. Chissà se tale rientro condizionerà l’umore e lo spirito degli inglesi.