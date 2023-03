Tottenham-Milan, Brahim Diaz verso il forfait: niente CDK, ecco il sostituto

Le condizioni fisiche di Brahim Diaz, fantasista spagnolo del Milan, in vista del match di mercoledì in Champions League.

Giorni di riflessioni tattiche e tecniche per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha in mano un gruppo forte e solido, che però negli ultimi tempi ha spesso inciampato in maniera fragorosa.

Ma questo non è certo il periodo delle analisi psicoattitudinali. C’è da preparare la trasferta di Champions League con il Tottenham, dove il Milan dovrà difendere l’1-0 dell’andata per volare ai quarti di finale.

Pioli ha un grosso cruccio in vista della sfida di Londra. Ovvero le condizioni fisiche di Brahim Diaz, elemento che evidentemente è risultato più importante e rilevante del previsto nel suo scacchiere tattico.

Brahim Diaz non si allena

Non è un caso se il Milan a Firenze ha costruito molto poco ed è sembrato tutt’altro che dinamico, perdendo 2-1 sabato scorso. E Brahim Diaz era indisponibile per la distorsione al ginocchio rimediata in settimana.

L’autore del gol vittoria del match d’andata con il Tottenham proverà dunque ad esserci per mercoledì, anche se oggi il giocatore si è allenato ancora una volta a parte e la sua presenza a Londra diventa complicata. Pioli ci proverà per l’ultima volta domani con un test decisivo, dopodiché si prenderà la scelta: dentro o fuori.

In caso di forfait, a questo punto molto probabile, a differenza di quanto accaduto a Firenze, Pioli potrebbe optare per una scelta a sorpresa: niente De Ketelaere ma il jolly Rade Krunic, in versione trequartista, componendo il tridente offensivo con Leao e Giroud.