Tottenham-Milan, Kane: “Sarà dura ma abbiamo un grande vantaggio”

Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in vista della gara di Champions contro il Milan. Le sue parole

Manca ormai pochissimo al ritorno del Milan nel grande palcoscenico della Champions League. Mercoledì sera, infatti, i rossoneri incontreranno il Tottenham a Londra, in quella che rappresenta la partita di ritorno degli ottavi della competizione. Un match fondamentale, probabilmente il più importante della stagione del Milan. La squadra di Stefano Pioli può contare sul vantaggio dell’aver vinto la gara d’andata. 1-0, risultato di misura ma che sarebbe potuto essere più netto. Peccato per le enormi occasioni divorate!

Sarà complicato affrontare il Tottenham nella sua dimora. Il Jimmy Greaves Stadium farà cornice all’importante gara, e gremito di spettatori caricherà in ogni modo la squadra di casa. D’altronde, come dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport “il Tottenham in casa si trasforma, ne sa qualcosa il Manchester City”. Dunque ci vorrà massima concentrazione e cura ai dettagli. Le due squadre arrivano comunque arrabbiate alla sfida. Sia il Milan che il Tottenham hanno infatti perso l’ultima di campionato.

Gli Spurs contro il Wolves per 1-0, i rossoneri contro la Fiorentina per 2-1. Due trasferte, due sconfitte. In realtà il Tottenham aveva perso in settimana anche contro lo Sheffield United, nella gara di FA Cup che ne ha sancito la sua eliminazione. Dunque non il momento migliore. L’ultima vittoria degli Spurs risale a quella contro il Chelsea, in casa appunto, il 26 febbraio. In quell’occasione sono andati in gol Skipp e Kane. Quest’ultimo, il potente attaccante, ha già la testa a mercoledì sera.

Kane: “Il Milan ottima squadra”

Harry Kane è la più grande minaccia del Tottenham di Antonio Conte. Un attaccante di razza, con un talento smisurato. Un rapace delle porte avversarie, considerato tra i più grandi centravanti al mondo. Ed è innegabile che sia così. All’andata, Kane è stato contenuto al meglio dalla difesa rossonera, in particolare da Simon Kjaer. Ma al ritorno bisognerà triplicare il lavoro. L’attaccante inglese assume forza e coraggio nel suo stadio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Kane (@harrykane)



Lui è già proiettato mentalmente alla gara, come confermato dalle sue ultime dichiarazioni. Harry Kane è stato intervistato ai canali ufficiali del Tottenham, e ha parlato nel dettaglio della gara di Champions contro il Milan di mercoledì sera. “Sarà un match probante – ha detto l’attaccante – è una grande opportunità per restare in Champions League. Sarà dura, perchè il Milan è un’ottima squadra, ma siamo in casa con i nostri tifosi e questo è davvero molto importante. La settimana difficile è stata difficile, ma nel calcio la gara successiva è sempre dietro l’angolo e dobbiamo essere pronti”.

Harry Kane sa bene che il Milan è un avversario tosto e con un grande DNA europeo, ma allo stesso tempo riconosce che il vantaggio di giocare in casa potrebbe essere decisivo. Sarà davvero complicato a Londra, ma i rossoneri non hanno di certo paura di giocare la partita.