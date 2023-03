Brahim Diaz recupera ma può finire in panchina: la decisione di Pioli

Sky Sport ha fornito le ultimissime sulla formazione rossonera in vista della sfida di Champions contro il Tottenham. Pioli sembra aver sciolto ogni dubbio

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Tottenham e Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. C’è un’attesa pazzesca nell’aria, con entrambe le squadre che non vogliono perdere l’appuntamento al passaggio del turno. Sappiamo bene che il Diavolo gode del vantaggio di aver vinto la gara di andata. Un successo però di misura, e che non regala alcuna garanzia ai rossoneri.

L’1-0 è sicuramente un buon risultato da cui partire, ma sfidare il Tottenham in casa rappresenta una grande impresa. In settimana, più personalità sportive hanno avvisato il Milan, confermando che gli Spurs nel proprio stadio acquisiscono grande forza e fiducia. La spinta dei tifosi è sempre stata fondamentale per la squadra di Antonio Conte, che in stagione al Tottenham Hotspur Stadium hanno battuto rivali audaci come Manchester City e Chelsea.

Il Milan dovrà quindi fare il massimo per mettere attenzione e cura in ogni fase della partita. Sappiamo bene che la settimana non è stata semplice per i rossoneri, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono ricascati al quinto posto della classifica di Serie A. In più, ci sono state le assenza a preoccupare. Ma per fortuna oggi a Milanello si è tornati a respirare grande aria di ottimismo.

Milan, le condizioni della rosa in vista del Tottenham

L’allenamento odierno a Milanello ci ha detto che la rosa di Stefano Pioli sarà al completo a Londra. Tutti partiranno alla volta della capitale inglese, eccetto, ovviamente, chi non è stato incluso nella lista UEFA. Come confermato dalle immagini che vi abbiamo proposto in mattinata, si sono allenati in gruppo sia Brahim Diaz, che Olivier Giroud che Divock Origi. Il primo, lo spagnolo, aveva rimediato un infortunio alla caviglia settimana scorsa, e costretto a saltare la Fiorentina si era allenato a parte sia ieri che l’altro ieri.

Le sensazioni non erano buone, ma oggi Brahim Diaz è tornato in gruppo fortunatamente, e sarà dunque a disposizione del suo mister per la prestigiosa sfida londinese. Anche Giroud e Origi, che ieri non si sono recati a Milanello, sono tornati a lavorare col resto dei compagni. Il francese aveva preso l’influenza, mentre il belga, come spesso accade, aveva sofferto di qualche acciacco fisico. Hanno dunque smaltito ogni problema, e sono pronti a giocare contro il Tottenham. Come e chi schiererà Stefano Pioli per affrontare la corazzata di Antonio Conte? Le ultime ci arrivano da Sky Sport.

Milan, le probabili scelte di Pioli

Secondo Sky Sport, Stefano Pioli è pronto a confermare la sua linea difensiva contro gli Spurs. E quindi ancora spazio a Kalulu, Thiaw e Tomori. Queste sono le indicazioni che arrivano dall’ultimo allenamento. Ancora panchina per Simon Kjaer dunque, con Thiaw giudicato più reattivo e veloce del danese. Il tedesco è la rivelazione del 2023 di questo Milan, e indubbiamente merita ancora chance dal suo allenatore. In porta, ovviamente, Mike Maignan, che aveva invece saltato l’andata ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio.

Per quanto riguarda il centrocampo, torna Ismael Bennacer. Anche lui, reduce da un problema muscolare, ha ormai totalmente recuperato, come dimostrato nella trasferta a Firenze dove non ha però giocato l’intera gara. L’algerino sarà affiancato da Sandro Tonali. Ai lati del reparto, pronto Theo Hernandez a sinistra. Mentre sulla destra è Messias ancora il favorito su Alexis Saelemaekers. Quanto al “tridente” d’attacco, più da definire come una trequarti a due con un centravanti in solitaria: torna Leao dopo la squalifica contro la Fiorentina, affiancato da Krunic.

Il bosniaco prenderà assai probabilmente il posto di Brahim Diaz, che reduce dall’infortunio non è forse pronto a partire dall’inizio. Punta centrale ovviamente Olivier Giroud. L’unico elemento offensivo sul quale al momento Pioli può fare seriamente affidamento. Nonostante la recente influenza, il Milan non può fare a meno di lui. Origi, Rebic e De Ketelaere non possono dare le stesse garanzie.

Probabile formazione Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.