Che guaio per il Paris Saint-Germain: deve operarsi, stagione finita

Brutte notizie per il Paris Saint – Germain. Il fuoriclasse si deve operare, salterà tutto il resto della stagione

Ci sono attimi che possono svoltare una stagione e fare la differenza tra una cavalcata trionfale e una sconfitta. Nel mondo del calcio, è capitato spesso che queste “sliding doors” per le squadre fossero legate ad infortuni di giocatori importanti. E’ quello che si teme in casa Paris – Saint Germain.

E’ sempre difficile dovere far fronte ad importanti infortuni, ma lo è in modo particolare se capita proprio nel momento in cui la stagione si avvia verso la sua fase finale e quindi i suoi momenti più decisivi. Non soltanto per via delle tante partite ravvicinate che i club si trovano a dover giocare, inevitabilmente avendo bisogno di avere più giocatori possibili di livello a disposizione per potere dosare forze ed energie. Certi giocatori, indipendentemente da stanchezza o momenti di forma, sono imprescindibili, e una loro assenza può stravolgere gli equilibri della stagione.

E’ quello che si teme possa succedere in casa PSG. I francesi sono a due giorni dalla delicatissima sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Bayern Monaco. Una gara da vincere a tutti i costi per non fallire un’altra volta la corsa alla Champions League e incassare una nuova delusione. Per il tecnico Galtier però è arrivata la peggiore delle notizie.

Guaio PSGM si ferma Neymar: stagione finita per il brasiliano

Il PSG dovrà infatti fare a meno di una delle sue stelle per tutto il resto della stagione. Neymar ha infatti subito un pesante responso medico. Da tempo il giocatore accusa problemi alla caviglia, e l’ultima distorsione subita nel Febbraio scorso ha spinto ai medici ad una decisione che ha mandato in allarme tutto l’ambiente parigino. “Lo staff medico del Paris Saint-Germain ha suggerito un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di ricaduta” si legge nel comunicato. Dopo avere consultato anche altri esperti si è ritenuto che fosse questa la soluzione migliore per il giocatore.

O’ Ney dovrà quindi operarsi per risolvere totalmente i suoi problemi, e l’intervento, annuncia la società, avverrà già nei prossimi giorni presso l’ASPETAR Hospital di Doha. Le tempistiche di un rientro dopo un’operazione di questa entità sono ovviamente molto lunghe, circa 3-4 mesi di stop prima di potere rivedere il campo. I conti sono presto fatti: Neymar salterà tutto il resto della stagione. Nella migliore delle ipotesi, il giocatore tornerà in tempo per la preparazione estiva.

Il che vuol dire che Galtier e il PSG dovranno fare a meno del brasiliano proprio nel momento clou della stagione. Certo, il PSG ha una rosa ricca abbastanza da potere sopperire ad ogni assenza, ma la mancanza della fantasia e della tecnica straordinaria di Neymar si farà sicuramente sentire.