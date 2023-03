Tottenham-Milan, Conte: “Vogliamo superare il turno, possiamo batterli”

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Tottenham-Milan in conferenza stampa. E’ pieno di energia l’allenatore degli Spurs dopo il periodo di riposo post-operazione

Manca ormai pochissimo alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Milan. L’ansia è alle stelle, con tante speranze e paure a farle da padrone. Appuntamento fissato domani sera alle ore 21.00 al Tottenham Hotspur Stadium, uno stadio che incute altrettanto timore ad ogni avversaria che lo incontra. Lo hanno detto in molti nel corso di questa settimana: il Tottenham quando gioca in casa si trasforma. Lo sanno rivali forti come Manchester City e Chelsea. Il Milan dovrà quindi giocare la gara nella maniera più attenta possibile, consapevole che la spinta dei tifosi sarà fondamentale per la squadra inglese.

Una squadra che ritrova dopo alcune settimane il suo allenatore. Antonio Conte ha infatti fatto ritorno a Londra ad inizio settimana. Si è concesso, come risaputo, qualche giorno di riabilitazione in più dopo l’intervento alla cistifellea. Non poteva di certo perdersi lo scontro titanico col Milan, una squadra che in carriera è sempre stata un’acerrima rivale. Per i suoi giocatori sarà sicuramente importante ritrovare l’allenatore, uno che non ha fatto mai mancare grinta, carattere e motivazioni. Gli Spurs sono reduci da due sconfitte dolorose, e che ovviamente hanno abbassato il morale. Ma il desiderio di rivalsa è forte, e il Tottenham vuole sfogarlo tutto domani sera contro il Milan.

Della voglia e delle motivazioni della squadra inglese ne ha parlato direttamente Antonio Conte in conferenza stampa.

Conte: “I nostri tifosi ci danno una spinta importante”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha innanzitutto parlato del suo ritorno nella panchina del Tottenham. Un fatto che lo rende estremamente felice ed energico: “Da lontano ho cercato di stare molto vicino ai miei giocatori usando i video. Essere presenti fisicamente è totalmente diverso e per questo devo dire grazie a tutto il mio staff che ha coperto la mia assenza.

Hanno fatto davvero un ottimo lavoro, come anche i giocatori. Stare tre settimane senza l’allenatore non è facile. Ora sono tornato e sono davvero felice. Vogliamo andare al prossimo turno di Champions League e per domani spero di sentire un’atmosfera fantastica nel nostro stadio. I nostri tifosi ci danno una spinta importante e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia la scorsa stagione in Italia. Quindi sarà una sfida molto avvincente“.

L’allenatore ex Inter si è poi focalizzato sull’intervento subito e sulla riabilitazione: “Forse ho sopravvalutato il mio corpo. Ora sto molto bene e ho recuperato energie importanti. Devo recuperare peso ma per il resto le mie sensazioni sono buone. Cerco di trasferire tutta la mia energia ai miei giocatori. E’ stato un intervento chirurgico d’urgenza, non pianificato, ed è molto diverso. Poi in precedenza sono accaduti molti fatti tristi e quando mi hanno detto che l’operazione è andata bene ero felice, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere“.

Infine, Conte ha spiegato quali devono essere le ambizioni di un club come il Tottenham. Non si preclude nulla, neanche la vittoria della competizione, anche se…: “Non dimentichiamoci che la scorsa stagione eravamo in Conference League. In questa stagione giochiamo la Champions League. Abbiamo vinto il girone e domani abbiamo la possibilità di battere il Milan e passare il turno. Se mi chiedi se voglio vincere la Champions League direi di sì, ma ovviamente poi c’è la realtà. Il Tottenham come club deve avere sempre questo obiettivo, lottare ogni stagione per qualcosa di importante. Ogni stagione voglio essere competitivo per vincere qualcosa. Se questo non accade allora non è positivo per me“.