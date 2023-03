Gazzetta – Milan, Pioli rischia senza Champions: ipotesi Luis Enrique

Pioli al momento è saldo sulla panchina del Milan, ma La Gazzetta dello Sport cita il nome di un eventuale sostituto: cosa succederà a fine stagione?

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ancora totale fiducia in Stefano Pioli, nonostante le cose non abbiano funzionato per il meglio in questa stagione. Comunque, il Milan è ancora in corsa per chiudere nelle prime quattro posizioni della classifica della Serie A e può accedere ai Quarti di Champions League.

Il blackout avuto tra gennaio e febbraio rimane qualcosa di inspiegabile. Sicuramente c’è stato un calo a livello mentale da parte di tutta la squadra, ma come è stato possibile? Sicuramente è qualcosa di molto preoccupante, anche se poi c’è stata una ripresa prima del KO contro la Fiorentina.

A Firenze si è rivisto un bruttissimo Milan. Da capire se la testa fosse già al match contro il Tottenham oppure se si sia trattato di un altro blackout inspiegabile. Vero che mancava Rafael Leao, giocatore determinante in fase offensiva, però la prestazione è stata troppo negativa. L’assenza di un singolo non la giustifica. Mercoledì sera a Londra servirà una performance completamente diversa, altrimenti saranno gli Spurs di Antonio Conte a superare il turno.

Milan, fiducia a Pioli: ma La Gazzetta ipotizza un sostituto

Non ci sono dubbi sul fatto che il Milan andrà avanti con Pioli almeno fino al termine della stagione. La dirigenza crede tuttora in lui e lo ha sempre sostenuto. Durante il periodo delle sette partite senza vittorie non sono stati pochi i tifosi a invocarne l’esonero, però Maldini e Massara non ci hanno mai pensato. Sono convinti che con lui verrà raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Ma se il Milan dovesse fallire tale obiettivo? A quel punto non bisogna escludere delle riflessioni anche sull’allenatore, nonostante Pioli abbia un contratto fino a giugno 2025. La Gazzetta dello Sport lancia l’ipotesi Luis Enrique, che ha già lavorato con Frederic Massara a Roma e che sposerebbe un progetto basato su giovani talenti.

Ovviamente è presto per scavare la fossa a Pioli e fare ipotesi concrete, ma in futuro non sorprenderebbe se la società rossonera decidesse di affidare la panchina a un profilo internazionale. Oggi, comunque, l’allenatore è colui che ha vinto l’ultimo Scudetto e rimarrà al suo posto almeno fino a giugno.

La carriera da allenatore di Luis Enrique

Luis Enrique è stato un centrocampista di altissimo livello e dopo il ritiro ha deciso di allenare. Nel 2008 è diventato il tecnico del Barcellona B, subentrando a Pep Guardiola. Dopo tre buone stagioni, con promozione in Segunda Division e un terzo posto nel campionato cadetto spagnolo, ha ricevuto la chiamata della Roma. Il club giallorosso era da poco passato a una nuova proprietà americana e voleva impostare un progetto ispirato a quello del Barça.

A Roma le cose non andarono bene e a fine stagione avvenne il divorzio. Nell’estate 2013 ha firmato con il Celta Vigo. Dopo un nono posto e una salvezza tranquilla nella Liga, lascia la squadra per fare ritorno al Barcellona. Sulla panchina blaugrana ha vinto due campionati, tre Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Ha lasciato al termine della stagione 2016/2017, diventando dal 2018 il nuovo commissario tecnico della Spagna. Semifinalista all’Europeo ed eliminato agli Ottavi nel Mondiale, Luis Enrique è stato poi esonerato dalla Federazione. Ora è libero e valuta le opzioni per il futuro.