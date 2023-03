Milan, fiducia totale in Pioli: tutti uniti per il doppio obiettivo Champions

Luis Enrique o un altro nome per il dopo Pioli in caso di mancata Champions League? Al momento il Milan crede ciecamente nell’attuale allenatore.

Dopo tre anni, Stefano Pioli è stato davvero messo in discussione dai tifosi. L’inizio di 2023 pesantemente negativo del Milan ha fatto dubitare dell’allenatore che ha riportato i rossoneri prima in Champions League e poi a vincere lo Scudetto.

La pesante involuzione della squadra tra gennaio e febbraio 2023 ha portato molti a nutrire delle perplessità. C’era la sensazione che il mister non avesse più il gruppo in mano e che non fosse in grado di dargli la scossa necessaria per reagire. Ci sono state ben sette partite senza vittorie, prima che i risultati tornassero ad esserci.

Il Diavolo ha conquistato un poker di vittorie tra campionato e Champions League, però sabato è arrivato un KO sorprendente contro la Fiorentina. A Firenze si è rivista la squadra irriconoscibile del periodo negativo che sembrava ormai dimenticato. Adesso arriva il match decisivo contro il Tottenham e sarà fondamentale reagire. La qualificazione ai Quarti di Champions sarebbe una bella boccata di ossigeno per il morale e anche per il bilancio.

Luis Enrique al posto di Pioli senza Champions? La posizione del Milan

Non ci sono dubbi sul fatto che Pioli guiderà il Milan almeno fino al termine della stagione. C’è un contratto valido fino a giugno 2025 e il rapporto con la dirigenza è eccellente. Chi ipotizza o invoca un cambiamento già in questi mesi è fuori strada. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno totale fiducia nel mister.

Oggi La Gazzetta dello Sport lancia l’ipotesi Luis Enrique in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Sicuramente mancare tale obiettivo sarebbe un fallimento, bisogna dirlo. Ma al tempo stesso, oggi il Milan non sta affatto pensando a un sostituto di Pioli. Il club è concentrato sulla stagione in corso e crede ciecamente nel tecnico emiliano.

Ora è complicato dire cosa succederebbe se la squadra non arrivasse almeno quarta in Serie A. Da un lato sembra facile ipotizzare un cambio di guida tecnica, dall’altro Maldini e Massara finora hanno sempre manifestato sostegno e fiducia in Pioli. Non sorprenderebbe la decisione di andare avanti con lui anche senza Champions. Ma è prematuro fare ipotesi da oggi, tutto l’ambiente rossonero è concentrato sull’obiettivo: i quarti di finale di Champions e la qualificazione alla prossima edizione.