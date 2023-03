ML – Tottenham-Milan: Giroud, Origi e Brahim Diaz presenti all’allenamento di rifinitura

Buone notizie dalla rifinitura perché ci sono tutti e tre i giocatori che erano in dubbio: il trequartista e i due attaccanti sono presenti in campo

Il Milan è sceso in campo stamattina a Milanello per l’allenamento di rifinitura in vista del grande match di domani sera a Londra contro il Tottenham, e per fortuna ci sono solo notizie positive.

La squadra di Stefano Pioli è attesa a Londra per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. C’erano forti dubbi sulla presenza di Brahim Diaz, Divock Origi e Olivier Giroud. I primi due erano alle prese con dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi, mentre l’attaccante francese aveva avuto un attacco influenzale.

La bella notizia è che tutti e tre sono in campo oggi per questa ultima seduta di allenamento e quindi le sensazioni sono molte positive. Ci saranno tutti quindi per la partita cruciale di domani, nella quale il Milan dovrà provare a mantenere il vantaggio guadagnato all’andata, per accedere ai quarti e tornare finalmente nelle migliori otto d’Europa.

#Milan, buone notizie dall’allenamento di rifinitura

Assente invece Zlatan Ibrahimovic, ma come sappiamo l’attaccante svedese non è nella lista Champions e quindi non può essere schierato per la sfida di domani. L’attaccante prosegue quindi nel suo lavoro e si prepara in vista della partita di lunedì prossimo a San Siro contro la Salernitana.