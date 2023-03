Sì al Barcellona, Milan spiazzato: ma Maldini vuole provarci lo stesso

A sorpresa il calciatore sarebbe pronto a dire sì al Barcellona per la prossima stagione. Ma il Milan farà comunque un tentativo.

Il sogno di molti tifosi del Milan è quello di vedere la propria squadra rinforzarsi degnamente. Non solo con colpi di prospettiva, finora quasi sempre azzeccati, ma anche con fuoriclasse già affermati.

La politica del club sul mercato è quella di investire soprattutto sui talenti in ascesa e non ancora costosissimi, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio. Ma non mancano le occasioni, in particolare tra i parametri zero in scadenza.

Ecco dunque una novità riguardo un calciatore di eccellenti qualità tecniche che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di cambiare aria e non rinnovare il contratto con il Real Madrid. Una grande chance per tutte le big d’Europa, tra cui il Milan stesso.

Asensio è pronto a “tradire” il Real Madrid

Il giocatore in questione è Marcos Asensio, esterno d’attacco spagnolo classe ’96 che sembra in rotta con il Real Madrid. Il talentuoso attaccante è infatti in scadenza a fine stagione.

Carlo Ancelotti lo ha utilizzato pochissimo nell’ultimo anno e il divorzio sembra inevitabile, nonostante qualche tentativo di apertura da una parte e dall’altra. Nell’ultima partita di Liga spagnola addirittura Asensio è stato fatto scaldare per circa mezz’ora dal tecnico ex Milan, che però poi ha deciso di non farlo entrare in campo contro il Betis Siviglia.

La grande novità lanciata da Sport.es è che Asensio potrebbe essere protagonista di un grande tradimento. Lascerà il Real Madrid a costo zero e potrebbe farlo per approdare ai rivali storici del Barcellona.

Asensio sembrerebbe pronto ad ascoltare l’offerta del Barça, senza dunque chiudere la porta ad un trasferimento da ‘tradimento‘, almeno come lo considererebbero i tifosi delle merengues. L’esterno d’attacco non avrebbe alcun problema a dire sì ai catalani.

Il Milan farà un ultimo tentativo

Sempre il quotidiano sportivo spagnolo però non esclude un tentativo del Milan. La dirigenza guidata da Paolo Maldini segue Asensio da diverso tempo e proverà a inviare una proposta contrattuale al suo entourage.

Il Milan dunque sa di essere forse in svantaggio rispetto all’attraente ipotesi Barcellona, ma proverà a fare un’offerta per superare l’aspra concorrenza. Già la scorsa estate si era parlato di Asensio in chiave rossonera, ma solo con l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Ora, a pochi mesi dalla scadenza con il Real, la situazione può diventare concreta.