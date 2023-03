Sky – Milan, sorpresa a centrocampo: Krunic e Brahim Diaz dal 1′, fuori un titolarissimo

Il Milan pronto a dare battaglia al Tottenham. Pioli studia l’undici titolare. Ci sono sorprese: giocano Krunic e Diaz.

In casa rossonera non c’è tempo di pensare all’amara sconfitta contro la Fiorentina. I rossoneri sono attesi dalla durissima gara di ritorno contro il Tottenham. E’ tutto pronto per la sfida qualificazione: Pioli studia le ultime mosse.

Per il Milan è tempo di rituffarsi nelle notti magiche di Champions League. I rossoneri non possono piangere sul latte versato per la sconfitta di Firenze, ma devono dimenticare il campionato per centrare un obbiettivo fondamentale per il proseguo della stagione: l’accesso ai quarti di finale della più importante competizione calcistica. Un risultato che sarebbe fondamentale sia dal punto di vista del prestigio che, soprattutto, dal punto di vista economico.

Si parte dal risultato di 1 a 0 in favore dei rossoneri lasciato in eredità dal match di San Siro. Un risultato che gli uomini di Pioli proveranno a tenersi stretto anche in questa gara di ritorno al Tottenham Stadium con ogni forza. Servirà una gara praticamente perfetta per tenere testa alla squadra di Conte, che unisce intensità e fisico ad una grande tecnica come da abitudine per le squadre inglesi. Anche gli inglesi sono reduci da una pesante sconfitta (lo 0 a 1 con lo Wolverhampton), e puntano dunque a riscattarsi proprio nell’occasione più importante.

Pioli studia l’11 contro il Tottenham: a sorpresa gioca Brahim Diaz

Stefano Pioli dopo giorni di analisi sembra avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda l’11 titolare da schierare in casa degli inglesi. Pioli secondo le ultime indiscrezioni confermerà solo 7 degli 11 titolari della gara contro la Fiorentina, con diverse novità.

In porta confermato Maignan, alla prima stagionale contro gli inglesi (all’andata era infortunato, e al suo posto nel match di San Siro giocò Tatarusanu). In difesa confermato il trio Kalulu, Thiaw, Tomori anche lui saltò la gara d’andata, al suo posto giocò Kjaer). Sugli esterni toccherà ancora a Hernandez e Messias (all’andata gli fu preferito Saelemeakers).

E’ il trio di centrocampo però la vera sorpresa. Oltre al solito Tonali, ormai sicurezza per Pioli, la certezza dovrebbe essere Krunic, già protagonista bella gara d’andata e “risparmiato” da Pioli nella gara di Firenze. Nell’undici titolare dovrebbe poi rientrare l’uomo della provvidenza nel match di San Siro Brahim Diaz, ripresosi da problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di domenica scorsa. Dopo il lavoro personalizzato, il numero 10 rossonero si dovrebbe riprendere il posto in campo. Mentre a sorpresa dovrebbe rimanere fuori dalla formazione di partenza Bennacer.

In avanti, torna dopo il turno di riposo Leao, che affiancherà lo stakanovista Giroud. Panchina dunque per Ibrahimovic, Rebic, e anche per de Ketelaere, che non ha saputo sfruttare l’occasione regalatagli da Pioli. I giochi, insomma, sono pronti per il tecnico che spera di riuscire a sbancare Londra.