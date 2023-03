Tottenham-Milan, Pioli: “Li conosciamo, l’abbiamo preparata bene. Vogliamo scrivere qualcosa di importante”

Stefano Pioli ha parlato a Milan TV alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham, previsto per domani sera.

Sicuro e sereno. Così è apparso Stefano Pioli alla vigilia di Tottenham-Milan, gara che rappresenta un crocevia per la stagione sportiva in corso dei rossoneri.

Pioli ha risposto alle domande di Milan TV, proprio nella preparazione della sfida di ritorno di Champions League. Il tecnico ha fatto capire come la sua squadra stia preparando con grande impegno e sacrificio il tutto.

Queste le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe dire che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Credo che non ci sarà bisogno di motivare i giocatori, sappiamo tutti l’importanza di passare il turno, significherebbe migliorare rispetto alla passata stagione. Abbiamo preparato meglio la partita, conosciamo i nostri avversari. “Dal punto di vista tattico e strategico abbiamo fatto le nostre prove e vogliamo avere riscontri in partita domani”.

Sugli avversari: “Il Tottenham ha dei numeri diversi nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta, abbiamo analizzato tutto, saranno più energici, più intesi. Non ci sorprenderanno su questo, li conosciamo. Noi abbiamo acquisito energie dal nostro stadio, ma dipende sempre dal nostro atteggiamento. Dobbiamo essere preparati a giocare pallone su pallone”.

Sull’atteggiamento delle due squadre: “Difficile prevedere l’andamento della partita, all’andata abbiamo vinto con merito. Dobbiamo puntare a far così anche domani sera, chi giocherà meglio avrà più possibilità di passare il turno. Dobbiamo gestire con attenzione e qualità”.

Sull’opportunità di tornare in alto in Europa: “Il Milan è famoso per saper giocare a certi livelli, in certi palcoscenici. Abbiamo l’opportunità di tornare in alto, sappiamo le difficoltà ma proveremo a scrivere qualcosa di importante”.