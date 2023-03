Victor Osimhen spaventa il Napoli: “Lavoro per realizzare il mio sogno”

Le parole di Osimhen allarmano il Napoli. Il giocatore pronto all’addio? “Lavoro per realizzare un sogno”. I tifosi preoccupati

Il clima in casa Napoli è davvero euforico. Gli azzurri sono primi in classifica, e niente sembra potere ormai fermare la loro corsa verso lo scudetto. Le parole di Osimhen però preoccupano: “Lavoro per realizzare il mio sogno”

E’ un’annata davvero spettacolare quella del Napoli. In pochi alla viglia dell’inizio del campionato avrebbero scommesso sugli azzurri, e invece sette mesi dopo gli uomini di Spalletti sono stati autori di una cavalcata praticamente perfetta. Il Napoli è primo in classifica a quindici punti di distanza dall’Inter seconda in classifica. Un’enormità, tanto che in casa azzurra, nonostante il passo falso dello scorso weekend contro la Lazio, si inizia a fare il conto alla rovescia per la festa tricolore.

Molto merito è sicuramente di Victor Osimhen. Il bomber azzurro sta vivendo un vero stato di grazia. E’ autore di un campionato davvero incredibile. Attualmente è in cima alla classifica dei cannonieri del nostro campionato. Ha fatto 19 gol e 4 assist in 26 partite tra campionati e coppe.

Inevitabilmente, le prestazioni dell’attaccante nigeriano non sono passate inosservate ai grandi club europei, che hanno già messo nel mirino il giocatore. Napoli spera di poterlo trattenere il più possibile all’ombra del Vesuvio, ma le sirene di mercato cominciano a farsi sentire.

Osimhen, le dichiarazioni preoccupano i tifosi

Le ultime dichiarazioni di Osimhen però preoccupano i tifosi napoletani. L’attaccante non ha mai nascosto il grande amore che lo lega alla città di Napoli e ai colori azzurri. I tifosi partenopei lo trattano come un re, e l’attaccante non può fare altro che ricambiare l’immenso amore che lo inonda ogni volta che ha la possibilità di vivere gli umori della città.

Nel calcio moderno, però, amore e attaccamento non bastano. Ci sono contratti, ambizioni, la voglia di puntare al massimo. Osimhen non ha mai nascosto la voglia di giocare prima o poi in uno dei top club europei. Non ha mai rinunciato al sogno di giocare in quello che oggi è il miglior campionato al mondo. la Champions League. “Sto lavorando duramente per realizzare questo mio sogno” ha detto in una intervista al portale Athletic.

Dichiarazioni che non sono piaciute troppo ai tifosi partenopei, che sperano di potere avere Osimhen ancora per lungo tempo. L’attaccante ha subito provveduto a precisare “Sto giocando in uno dei migliori campionati, la serie A, è una emozione meravigliosa” ha detto. Insomma, Osimhen sarebbe felice di giocare nel Napoli. Sugli azzurri, però, incombe l’ombra della Premier.

La prossima estate Osimhen sarà certamente uno dei nomi “caldi” del mercato. De Laurentiis riuscirà a frenare gli assalti dei club esteri e a tenere Osimhen in azzurro?