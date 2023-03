Andrea Conti, l’agente contro la Sampdoria: cosa è successo

L’ex terzino del Milan Andrea Conti non se la passa bene. Il difensore laterale ha inviato il suo procuratore a dialogare con la Sampdoria.

I tifosi del Milan ormai si ricorderanno appena di Andrea Conti in maglia rossonera. Il terzino destro italiano è stata una sorta di meteora per la squadra di via Aldo Rossi.

Giunto dall’Atalanta per ben 24 milioni di euro (più il cartellino di Pessina), Conti è stato totalmente sfortunato. Abbattuto da un doppio infortunio grave al ginocchio e rimasto fuori troppo tempo per tornare ai fasti di un tempo.

Oggi Andrea Conti sta provando a rilanciarsi alla Sampdoria, che lo ha ingaggiato a gennaio 2022. Anche qui però, tra stop muscolari ed infortuni di ogni genere, il laterale destro non si sta mettendo in mostra così continuativamente.

L’agente Giuffredi litiga con la Samp: c’entra il contratto di Conti

La situazione in casa Sampdoria non è delle migliori, visto il destino societario appeso ad un filo e gli stipendi in ritardo per calciatori e staff tecnico. Senza parlare della classifica deficitaria che vede i genovesi al penultimo posto.

Anche il contratto di Andrea Conti è materia di litigio e discussione. L’ex Milan ha un accordo fino a giugno 2025 con la Samp, ma l’agente Mario Giuffredi è andato da poco alla carica.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX gli agenti dei vari calciatori sotto contratto starebbero iniziando ad ‘aggredire’ la Sampdoria. In particolare l’agente di Conti, che avrebbe presentato un’istanza arbitrale al Collegio di Garanzia del Coni, per reclamare i compensi legati proprio al rinnovo dell’ex rossonero.

Dopo gli ottimi rapporti noti con l’ex patron Massimo Ferrero, ormai finito alla berlina, Giuffredi sembra entrato in rotta di collisione con la gestione attuale del club ligure. Una mossa ufficiale che sicuramente inasprirà gli animi, ma quasi impossibile da evitare visto il ritardo evidente per gli stipendi da erogare a Conti e compagni.

La situazione contrattuale di Conti

Come detto Giuffredi, grazie all’ottimo feeling con Ferrero, aveva ottenuto mesi fa un rinnovo per Andrea Conti fino al 2025, da 750 mila euro netti a stagione. Un buon ingaggio per un calciatore che avrebbe sperato in una carriera certamente più proficua.

Stipendi che però non sembrano arrivare a breve e dunque da qui la mossa di Giuffredi. Se le istanze verranno presentate anche da altri procuratori, per la Sampdoria arriveranno momenti a dir poco bui e senza speranza.