Giroud: “Tanta roba. Peccato non aver fatto gol, abbiamo avuto le occasioni migliori”

Le parole di Olivier Giroud al termine di Tottenham-Milan. Il Diavolo è ai quarti di finale e l’attaccante si è detto fiero del risultato

Il Milan ha strappato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo undici anni. E’ bastato lo 0-0 a Londra contro il Tottenham di Antonio Conte, dopo la vittoria ottenuta all’andata a San Siro per 1-0. C’è stata una prestazione da squadra vera, peccato per il gol mancato. Al termine della partita ha parlato Olivier Giroud. All’attaccante è mancato il gol ma è stato protagonista di una prova di assoluto livello e di grande aiuto alla squadra. Le sue parole ad Amazon Prime Video:

Sulla vittoria: “E’ tanta roba. Ho detto ai ragazzi che l’abbiamo meritata questa Champions l’anno scorso, volevamo fare un bel percorso in questa stagione. L’anno scorso abbiamo fatto bene ma eravamo in un girone molto difficile. Adesso eravamo agli ottavi contro un grande Tottenham. Abbiamo meritato all’andata, anche se potevamo fare uno, due gol in più. Stasera abbiamo visto che con il nostro spirito e la nostra qualità potevamo vincere, peccato non aver fatto gol. Abbiamo avuto le occasioni più nette”.

Sulla sua prestazione: “Ho giocato tanti palloni lontano dalla porta per provare a fare la sponda ai miei compagni, anche se non ho avuto tante occasioni da gol. Ma era più importante la vittoria”.