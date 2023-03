Highlights Tottenham-Milan: la sintesi del match di Champions League (VIDEO)

Tottenham-Milan, la cronaca con il video degli highlights del match degli ottavi di Champions League disputato mercoledì 8 marzo

Inizio con imprevisto a Londra. A causa del traffico caotico della capitale inglese, i pullman delle due squadre arrivano in ritardo allo stadio con conseguenti 10 minuti di ritardo sul calcio di inizio, come accaduto ieri per Chelsea-Borussia Dortmund.

Primo tempo avaro di emozioni. Chi si aspettava un Tottenham arrembante alla ricerca del gol per annullare subito lo svantaggio dell’andata, si è dovuto ricredere di fronte alla manovra involuta e mai pericolosa degli Spurs che, nella prima frazione di gioco, impensieriscono Maignan solo con un tiro di Kane deviato e respinto di piede dal portiere rossonero.

Meglio il Milan. Pur senza creare occasioni pericolose, i rossoneri controllano il match senza concedere nulla agli avversari. L’impressione è che con un pizzico di convinzione in più, il Milan avrebbe potuto creare maggiori pericoli alla retroguardia degli Spurs che si ritrova, peraltro, con i due centrali Romero e Lenglet già ammoniti.

Con un Leao evanescente, Giroud si sacrifica anche in fase di copertura alla stregua di Messias. Di quest’ultimo gli unici tentativi di tiro da parte del Milan. Sul primo, scaturito da un assist di Tonali, il brasiliano avrebbe potuto fare meglio. Lo 0-0 all’intervallo è comunque un risultato giusto per quanto visto in campo.

Il Secondo Tempo

Nel secondo tempo, la dinamica della partita non cambia. E’ sempre il Milan a controllare con il Tottenham che stenta a creare azioni offensive di rilievo. Quest’ultime iniziano ad arrivare, invece, per i rossoneri. Diaz, autore di una buona partita, è protagonista due volte prima sulla conclusione da distanza ravvicinata respinta da Forster poi con l’inspiegabile mancato tiro dall’interno dell’area di rigore con la difesa degli Spurs spacciata.

Passano i minuti e il Tottenham continua a non impensierire il Milan che tiene bene il campo, solidissimo in difesa. La partita si mette ulteriormente dalla parte dei rossoneri quando Romero, già ammonito, si prende un altro giallo per un fallo bruttissimo su Hernandez.

Con gli Spurs totalmente sbilanciati in avanti con l’ingresso di Richarlison, il Milan si procura un’altra occasione enorme con Tonali che, solo in area, conclude troppo debolmente con l’opportunità ulteriore di servire Saelemaekers smarcato da posizione defilata.

Il finale è folle. Al 92′, dopo non aver praticamente toccato palla per gran parte della partita, Kane spizza di testa un cross di Son da punizione. Pazzesca la respinta di Maignan che lancia l’ennesimo contropiede per il Milan. Hernandez si invola e serve Origi, tiro del belga e palo clamoroso.

Finalmente, dopo 6 minuti interminabili di recupero, arriva il fischio finale di Turpin che sancisce lo 0-0 e il ritorno nei quarti di Champions per il Milan dopo 11 anni. Giusto così. Godiamoci questa grande serata. Ce la meritiamo, tutti.