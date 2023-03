Il Milan si qualifica contro il Tottenham se… tutte le combinazioni

Il Milan si gioca contro il Tottenham la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, tutto è ancora aperto per il passaggio del turno. Di seguito tutte le combinazioni favorevoli alle due squadre

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham a Londra, sarà una partita storica per il Milan.

Per il prima volta, infatti, i rossoneri si giocheranno la qualificazione in un turno a eliminazione diretta in una coppa europea con il nuovo regolamento Uefa, in vigore dalla scorsa stagione, che ha eliminato la validità “doppia” del gol segnato in trasferta, sostituendola con la semplice somma di gol tra andata e ritorno. Sarà quest’ultima a stabilire chi passa il turno o l’eventuale epilogo della doppia sfida ai tempi supplementari.

Una regola, la cui applicazione, ha un pò disorientato gli appassionati poi pian abituatisi a un’innovazione che, indubbiamente, ha liberato le partite da calcoli e ipotesi su eventuali risultati favorevoli specie per i match di andata.

Vediamo dunque di seguito tutte le combinazioni favorevoli a Milan e Tottenham per la qualificazione e l’eventuale scenario che porterebbe la sfida ai supplementari.

Il Milan si qualifica ai quarti di Champions se..

Milan e Tottenham ripartono dall’1-0 per i rossoneri a San Siro con gol decisivo di Brahim Diaz in avvio di partita. Un risultato che tiene quantomai aperta la qualificazione per i quarti di finale di Champions

Con la regola della somma dei gol, il calcolo è presto fatto per le combinazioni di risultati appannaggio del Milan che, in virtù della vittoria dello scorso 14 febbraio, passa il turno se ..

Vince con qualsiasi risultato

Pareggia con qualsiasi risultato

Il Milan viene eliminato dal Tottenham se ..

Il Tottenham per passare il turno nei novanta minuti regolamentari ha una sola opzione disponibile ovvero se:

Vince con due o più gol di scarto: 2-0; 3-1; 3-0; 4-2; 4-1; 4-0 sono solo alcuni dei risultati favorevoli agli Spurs che non possono permettersi di perdere o pareggiare

Si va ai supplementari se ..

La doppia sfida Milan-Tottenham avrà un epilogo ai tempi supplementari dopo l’1-0 dell’andata per i rossoneri se:

La somma dei gol tra le due partite sarà in parità, fattispecie che si verificherà solo in caso di vittoria del Tottenham al 90° con un gol di scarto. 1-0; 2-1; 3-2; 4-3; 5-4, ecco i risultati favorevoli agli Spurs che porteranno la sfida all’extra time e all’eventuale epilogo ai rigori.

L’ultima volta ai quarti di Champions per le due squadre

Il Milan manca dai quarti di Champions da oltre dieci anni. L’ultima volta è accaduto nella stagione 2011-2012, nella quale i rossoneri di Allegri furono eliminati dal Barcellona (0-0 a San Siro; 2-0 al Camp Nou). Decisamente minore il periodo di assenza del Tottenham, finalista della competizione nel 2019 con la sconfitta per 2-0 subita dal Liverpool al Wanda Metropolitano di Madrid.