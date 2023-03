Infortunio Messias in Tottenham-Milan: come sta, le condizioni del brasiliano

Il rossonero si è infortunato durante Tottenham-Milan. Ha chiesto il cambio a Pioli che lo ha sostituito. Le ultime sulle sue condizioni

Brutta tegola per Stefano Pioli e il Milan. Durante il match di Champions League contro il Tottenham si è infortunato Junior Messias. Il brasiliano si è accasciato a terra visibilmente dolorante. Ha chiesto il cambio al 55‘senza troppi indugi, e al suo posto è entrato Alexis Saelemaekers a freddo. Il belga non aveva ancora cominciato infatti il riscaldamento.

Per quanto riguarda Junior Messias sembrerebbe trattarsi di un problema di natura muscolare. L’ex Crotone si è toccato ripetutamente la coscia, e per questo potrebbe ipotizzarsi un infortunio al flessore della coscia destra. Ma per avere notizie certe bisogna aspettare per forza di cose la giornata di domani, nella quale verranno effettuati tutti i controlli del caso.