Maignan: “Ho sofferto tanto, ringrazio i tifosi. Tutta l’Europa sa cos’è il Milan”

Mike Maignan ha parlato al termine di Tottenham-Milan, gara pareggiata ma che ha permesso al Diavolo di accedere ai quarti di Champions. Il portierone francese è stato decisivo

Qualificazione sudata ma assolutamente meritata per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha conquistato i quarti di finale di Champions League dopo undici anni. Un traguardo insperato, ma che rende l’idea di quanto questo gruppo stia crescendo di anno in anno. La gara contro il Tottenham di stasera è terminata in pareggio (0-0) ma è bastato al Milan per passare il turno.

Grande protagonista della serata, seppur per una sola vera parata, è stato Mike Maignan. Il portierone francese ha fatto un miracolo nei minuti finali della gara parando un colpo di testa a Harry Kane. Un salvataggio che è valso quanto un gol vittoria! Magic Mike ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. Il francese si è detto fiero della sua squadra e del risultato ottenuto:

Sulla vittoria: “Sono molto felice, è una serata che abbiamo preparato molto bene con tanta concentrazione. Sono contento perché sono tornato a giocare e per i tifosi e per il club. La Champions è un obiettivo che abbiamo ogni anno, è da tempo che non si giocava a questi livelli e per questo siamo molto felici”.

Il prestigio del Milan: “Champions speciale per questo club? Quando sono arrivato a Casa Milan ho visto tutte quelle coppe… Tutta l’Europa sa cos’è il Milan in Champions”.

Testa a?: “Quarti? Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo aspettare il sorteggio. Ora dobbiamo pensare alla Salernitana”.

Sull’infortunio: “Ho sofferto tanto, tantissimo. Volevo tornare a giocare il prima possibile ma avevo questo problema al polpaccio che mi ha tenuto fuori. Volevo ringraziare tutti i tifosi, il club e tutti quelli che mi hanno dato la forza per essere qui ed è una cosa che ho imparato in questi cinque mesi”.