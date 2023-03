Malick Thiaw convince anche Nesta: “Merito del percorso con l’allenatore”

Grande momento per Malick Thiaw, il difensore tedesco che sta finalmente mostrando le sue qualità con la maglia del Milan.

Nel momento più duro e difficoltoso, il Milan ha pescato il jolly nel mazzo. Ovvero Malick Thiaw, uno dei rinforzi estivi che il club ha puntato e preso dopo mesi di osservazione.

Un marcatore forte fisicamente e dalle ottime qualità tecnico-atletiche, un ragazzo che a livello di personalità non ha nulla da invidiare a nessuno. Pioli ha deciso inizialmente di gestire Thiaw, lasciandolo ambientare e lavorare in santa pace. Per poi gettarlo nella mischia nel periodo più duro e ricavandone un ottimo elemento.

Ad elogiare Malick Thiaw ci ha pensato, nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, anche un grandissimo ex rossonero, uno che di mestiere difensivo se ne intende. Ovvero Alessandro Nesta.

Solido e strutturato: Nesta esalta le qualità di Thiaw

Nesta, nella suddetta intervista riguardante il Milan di oggi e la prossima sfida di Champions League al Tottenham, si è soffermato da esperto in materia su Malick Thiaw.

L’ex leader difensivo del Milan ha elogiato non solo il giovane centrale tedesco, ma anche il lavoro di mister Pioli su di lui: “Thiaw è un buon giocatore che si è fatto trovare pronto. Merito del percorso fatto nel tempo con l’allenatore: ho sentito rimproverare il fatto di non averlo messo prima ma per me ci sta. Quando si forza, e De Ketelaere ne è la dimostrazione, spesso non è la cosa giusta. A Thiaw un lungo periodo di lavoro ha dato ragione: oggi è affidabile, solido, strutturato. Certo, deve crescere molto: si deve sveltire perché è un po’ macchinoso. Ma il profilo è giusto, è stato pagato poco e diventerà un giocatore dal valore importante”.

Dunque il lavoro sotto traccia e la pazienza hanno premiato il Milan secondo Nesta, che ha trovato dunque dopo mesi di preparazione un giovane difensore roccioso già affidabile. Con il solo difetto di essere ancora un po’ lento nei movimenti anche vista la sua enorme mole fisica.

Non a caso stasera il Milan, nella trasferta di Londra, punterà ancora su Thiaw dal 1′ minuto, molto probabilmente in campo con un 3-4-2-1 ormai divenuto modulo standard. Il tedesco giocherà al fianco di Kalulu e Tomori per difendere la porta di Maignan dagli assalti della squadra di Conte.