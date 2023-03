Milos Kerkez segna all’Olimpico ed esulta come Theo: a quanto l’ha venduto il Milan e quanto vale oggi

Kerkez protagonista in Lazio-AZ Alkmaar di Conference League: suo il gol della vittoria della squadra olandese. Qualche tifoso del Milan lo rimpiange.

È iniziata una nuova settimana di partite europee e la Lazio è stata la prima delle italiane a scendere in campo. Allo stadio Olimpico ha ricevuto l’AZ Alkmaar per l’andata degli Ottavi di Conference League.

La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta 2-1. Dopo il vantaggio firmato Pedro al 18′ del primo tempo, poi gli ospiti hanno ribaltato il match. Al 45′ c’è stato il pareggio di Vaggelis Paulidis e al 62′ il gol vittoria di Milos Kerkez. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Infatti, nel recente passato lo abbiamo visto giocare con la maglia del Milan Primavera. Non a caso ha esultato stile Theo Hernandez. Arrivato in Italia a inizio 2021, ha trascorso un anno in rossonero prima del trasferimento in Olanda. Ha scelto la squadra giusta, visto che con l’AZ sta giocando con continuità e sta crescendo notevolmente: 4 gol e 7 assist in 38 presenze stagionali. Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe già approdare in un club più importante.

Milos Kerkez, un rimpianto per il Milan?

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno venduto Kerkez per circa 2 milioni di euro, mettendo a bilancio una piccola plusvalenza dopo aver speso 200 mila euro per il suo acquisto. Ma l’accordo con l’AZ Alkmaar prevede anche altro.

Infatti, il Milan si è garantito una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Inoltre, ha la possibilità di riprenderselo pareggiando le offerte che arriveranno al club olandese. Oggi si parla di una valutazione sui 15-20 milioni, difficile che i rossoneri vadano a pareggiare proposte simili per un terzino che comunque sarebbe il vice di Theo Hernandez e che giocherebbe poco.

Probabilmente il Diavolo si limiterà a incassare una percentuale del prezzo di cessione e basta. Ci sono più società europee interessate al ragazzo in vista del mercato estivo. La stessa Lazio è stata più volte accostata a lui, così come il Borussia Dortmund e la Real Sociedad. Ultimamente si è parlato soprattutto del Benfica, che perderà Alex Grimaldo a parametro zero e che cerca un sostituto.

Perché Kerkez non è rimasto del Milan?

Vedendo le sue prestazioni e la sua crescita, ci sono tifosi del Milan che criticano la dirigenza per aver ceduto Kerkez a titolo definitivo. Sarebbe stato meglio un semplice prestito, no? In realtà, però, è stato lo stesso giocatore a spingere per la vendita definitiva.

Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata a Scouted Football a settembre: “Ho avuto molte offerte per trasferirmi in prestito, ma essere un giocatore in prestito è una situazione rischiosa. Forse il club dove vai preferisce far giocare un suo calciatore invece di te. Andare in prestito non mi piaceva molto. Volevo un trasferimento definitivo ed è stato complicato, perché il Milan non voleva mollarmi. C’erano alcune società della Germania, mi mi è piaciuta molto la proposta dell’AZ Alkmaar“.

Milos ha spinto per una formula del trasferimento che lo mettesse più al sicuro ed è stato accontentato. Nella medesima intervista aveva anche ammesso di pensare di meritare una chance nella Prima Squadra del Milan, però non è arrivata. Gli è capitato di allenarsi agli ordini di Stefano Pioli, ma senza mai giocare. Adesso è felice in Olanda e vedremo cosa gli riserverà il futuro.